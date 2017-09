Burkina Faso: PNDES - La Troïka satisfaite de la mise en œuvre du référentiel

Les Partenaires techniques et financiers (PTF) du Burkina Faso ont affirmé, le vendredi 15 septembre 2017 à Ouagadougou, être satisfaits de la vision du PNDES et de la façon dont le gouvernement met en œuvre ce nouveau référentiel de développement.

La Troïka des Partenaires techniques et financiers (PTF), à savoir l'Union européenne (UE), le Système des Nations unies (SNU) et la France, a remis au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, son aide-mémoire sur la revue annuelle 2017 du Plan national de développement économique et social (PNDES).

« Nous sommes satisfaits de la vision du Plan national de développement économique et social (PNDES) et de la façon dont il est mis en œuvre par le gouvernement », a affirmé le représentant de la Troïka des PTF, l'ambassadeur Jean Lamy, à l'occasion de la remise au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, de son aide-mémoire sur la revue annuelle 2017 du PNDES, le 15 septembre 2017. Bien qu'il ait reconnu que l'Exécutif « est au début de la mise en œuvre de tout ce qui a été annoncé ou a été décidé lors de la conférence des partenaires pour le financement du PNDES », l'ambassadeur Lamy a estimé que le gouvernement Thiéba fait ce qu'il faut pour opérationnaliser le nouveau référentiel de développement du Burkina Faso, au regard de sa détermination à mettre en œuvre les différents projets qui y ont été identifiés.

« Dans le cycle des appuis des Partenaires techniques et financiers, il y a parfois des moments où le calendrier n'est pas toujours respecté. Il s'agit d'identifier très précisément dans les cycles de projets, comment on peut accélérer les choses en s'alignant sur les politiques et en regardant les modalités de financement », a-t-il souligné.

A son avis, l'aide-mémoire de la Troïka qu'il a qualifié « de travail mécanique de la coopération au développement », a permis de passer en revue un certain nombre de sujets pour accompagner « au plus près et plus vite » les actions et les priorités du gouvernement pour la mise en œuvre du PNDES. « Le Premier ministre a bien voulu échanger avec nous sur le travail qui est fait par le gouvernement pour que nos appuis soient les plus précis possible.

C'est un échange sur la meilleure façon de procéder pour aller plus vite, pour s'ajuster au mieux aux demandes du gouvernement, par exemple, dans le domaine de la politique sanitaire, éducative, de l'investissement mais aussi dans la préparation en cours du budget 2018», a-t-il précisé.