Burkina Faso: Mosquée Oumarou-Kanazoé à Ouaga 2000 - La bombe n'a pas explosé

Cela, parfois à leurs risques et périls. Ces badauds disputent l'occupation du site avec les forces de défenses et de sécurité, demandant même des comptes aux journalistes qu'ils accusent d'être arrivés en retard sur le chantier de la mosquée. « Où étiez-vous depuis pour débarquer en retard ici ?», nous a lancé un jeune au style d'accoutrement lugubre. « Nous avons devancé même les gendarmes sur les lieux », a confié un autre, l'air fier. Ces mauvaises habitudes comme nous les avons constatées lors des attaques perpétrées contre le café-restaurant Aziz-Istanbul, le 13 août dernier, doivent être bannies !

