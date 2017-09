Burkina Faso: 18e Assemblée générale des EPE - PCA et DG traduisent leur contribution à la réussite du PNDES

Les rideaux sont tombés sur la 18e AG des EPE dont le thème a porté sur la contribution des EPE à la mise en œuvre du PNDES. Dans ces propos recueillis, quelques Présidents de conseils d'administration (PCA) et Directeurs généraux (DG) signifient leur apport à la réussite du référentiel de développement 2016-2020 du Burkina Faso.

Victorien Aimar Sawadogo, PCA des Editions Sidwaya :

« Sidwaya renforcera ses actions d'information, de mobilisation et de soutien »

« Du fait de sa position de média de service public, Sidwaya peut apporter une grande contribution à la mise en œuvre du PNDES, parce qu'un des piliers du Plan, c'est la communication. Naturellement, la contribution de Sidwaya est attendue à travers des actions d'information, de mobilisation et de soutien qui devront permettre la réussite de notre référentiel de développement au profit des populations. Lors de cette assemblée générale, le bilan de Sidwaya a été certifié, assorti de recommandations notamment de travailler à améliorer nos prévisions, pour plus d'efficacité et de résultats. Cela va se traduire, en concertation avec la direction générale, par des actions de renforcement de ce qui se fait déjà bien, pour permettre à Sidwaya de mieux remplir sa mission dans la mise en marche du PNDES ».

Pr Georges Anicet Ouédraogo, président de l'Université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso (ex-UPB) :

« Nous allons accompagner les secteurs porteurs par des formations de qualité »

« L'un des axes du PNDES qui concerne la valorisation du capital humain et le rôle des universités est la création et la gestion du savoir. Dans la mise en œuvre réussie du Plan, l'université Nazi-Boni créera les conditions de l'émergence de ressources humaines de qualité pour accompagner les projets et programmes de développement économique et social de notre pays. Nous allons très bientôt apporter des innovations dans ce sens et revoir les secteurs porteurs afin de les accompagner par la mise en place de formations qui vont permettre de bénéficier de ressources humaines de qualité ».

Cyprien Ilboudo, DG par intérim de l'ENAM :

« l'ENAM s'est résolument engagée à apporter sa contribution »

« En ce qui concerne l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), le 21 juillet dernier, nous avons mis à la disposition de l'Etat burkinabè, près de 1900 cadres pour booster le développement du pays. Le thème choisi par les sortants était : L'ENAM, creuset de formation pour la réussite du PNDES. C'est donc dire que depuis l'avènement du PNDES, l'ENAM s'est résolument engagée à apporter sa contribution à travers la mise à disposition dans tous les secteurs de développement, des ressources humaines qualifiées, capables de conduire les différents programmes et politiques qui sous-tendent le PNDES. Nous allons donc apporter la première ressource de succès de ce PNDES, c'est-à-dire les hommes qualifiés parce qu'on a beau avoir suffisamment d'argent, si les hommes qui doivent conduire les projets de développement ne sont pas qualifiés, nous auront des regrets à la fin du PNDES ».

Robert Bibia Sangaré, DG du CHU Yalgado-Ouédraogo :

« Nos faiblesses se résument au manque de moyens logistiques et financiers »

« La mesure phare du chef de l'Etat, c'est la mise en œuvre de la gratuité des soins de santé en faveur de l'enfant de moins de 5 ans et de la femme enceinte et l'essentiel de cette politique repose sur Yalgado qui est au sommet de la pyramide du système de santé burkinabè. Dans la ville de Ouagadougou, c'est nous qui supportons l'essentiel de la charge de travail créée par cette mesure salvatrice. Il est donc évident que si Yalgado est défaillant, cela va se ressentir sur la qualité de la mise en œuvre de la politique. Nous avons une grande part à jouer dans la mise en œuvre de cette belle initiative du chef de l'Etat et je lui lance en même temps un appel pour qu'on appuie cette structure qui a suffisamment d'atouts en termes de compétences humaines. Nos faiblesses se résument au manque de moyens logistiques et financiers pour permettre à cette crème de professeurs et de spécialistes de donner le meilleur d'eux-mêmes ».

Michaël Guibougan Folané, DG de l'ANPTIC :

« Nous allons lancer un outil de suivi des projets du PNDES »

« La contribution de l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication (ANPTIC) à la réussite du PNDES se situe à deux niveaux. Le premier aspect concerne le suivi de la mise en œuvre du PNDES où nous travaillons avec le secrétariat permanent du PNDES et le bureau de suivi du programme présidentiel pour la conception et la mise en place d'un outil de suivi des projets mis en œuvre. Cela permettra aux différents coordonnateurs et ministères qui conduisent ces projets, de rendre compte et notamment au Premier ministre, de suivre jour après jour, la mise en œuvre de l'ensemble des projets. Nous envisageons lancer cet outil d'ici à la fin du mois de décembre.

Le second aspect de la contribution de l'ANPTIC s'inscrit dans l'exécution de certains projets phares comme le projet G-Cloud qui concerne le déploiement de plus de 1070 km de fibre optique qui va s'étendre aux 13 chefs-lieux de région. On aura environ 420 km de fibre optique déployés dans les 13 chefs-lieux de région pour interconnecter 605 bâtiments administratifs au Réseau informatique national de l'administration (RESINA). Il y a également le déploiement d'un réseau fibre optique longue distance (650km) qui permettra de raccorder à Ouagadougou, les villes de Yako, Ouahigouya, Tougan et Dédougou.

Nous allons également déployer une infrastructure Cloud pour mutualiser tout ce qui est service d'hébergement, puissance de calcul, c'est-à-dire qu'à la fin du projet, les structures administratives publiques et même le privé comme les banques et opérateurs n'auront plus besoin d'aller héberger leurs données hors du Burkina Faso. Le premier data center de ce projet qui est le premier de Ouagadougou également est déjà en service.

De plus, nous avons d'autres projets comme le Projet e-Burkina, financé par la Banque mondiale qui concerne la conception, le déploiement et la mise en ligne de services électroniques (e-services) pour développer des services en ligne afin d'amorcer le processus de dématérialisation des procédures administratives pour ne plus se déplacer pour faire une demande d'extrait d'acte de naissance, de casier judiciaire ... ».

Jean Noël Sawadogo, PCA du FPDCT :

« Nous ne pouvions pas valider les documents de la gestion 2016 »

« Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT) n'a pas pu, conformément au canevas, déposer son rapport de gestion 2016 parce qu'en 2016, le conseil d'administration du Fonds a été mis en place tardivement. Cela s'explique par le fait que majoritairement, notre conseil d'administration est composé par des élus locaux. En 2014, suite à la crise sociopolitique, les conseils municipaux ont été dissous et dès lors, le conseil d'administration n'a pas pu fonctionner. Comme c'est lui qui doit adopter et valider l'ensemble des documents avant de les transmettre à l'Assemblée générale des EPE, il était difficile pour ce conseil d'administration qui venait d'être installé, de valider les documents de la gestion 2016 où il n'était pas là. Mais actuellement le conseil d'administration a été mis en place et fonctionne normalement et pour les documents de l'année 2017, les choses vont véritablement rentrer dans l'ordre ».

Seydou Barro, PCA du FAPE :

« Le FAPE a créé de nombreux emplois et amélioré son taux de recouvrement des crédits »

« Tous les EPE sont attendus sur le terrain d'action de leur ministère de tutelle. Le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi (FAPE) est un fonds de financement des activités de la jeunesse, des femmes ... pour assurer la création d'emplois à travers la mise en œuvre de petites entreprises au profit des populations et booster le développement du pays. Dans ce sens et pour accompagner le PNDES, le FAPE, en faisant le point de ses états financiers et de son rapport d'activités note qu'il y a eu en 2016, la création de nombreux emplois avec une amélioration considérable du taux de recouvrement des crédits accordés. A notre avis, cela est une satisfaction, quand bien même, il s'agit d'une interpellation à faire mieux pour les années à venir ».