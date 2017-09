Burkina Faso: 18e AG des EPE - Les états financiers du SIAO ajournés

La 18e session ordinaire de l'Assemblée générale des Etablissements publics de l'Etat (AG/EPE) s'est achevée le 15 septembre 2017 à Ouagadougou. Après l'analyse des rapports de gestion administrative et financière, seuls ceux du SIAO n'ont pas été approuvés. Par ailleurs, l'ordre a été intimé au FONER, au FAIJ et au FPDCT de mettre fin aux irrégularités constatées dans leurs gestions.

La 19e session ordinaire de l'Assemblée générale des Etablissement publics de l'Etat (AG/EPE) se tiendra, les 26 et 27 juillet 2018, sous le thème : « Le budget programme : quelle implication pour les Etablissements publics de l'Etat ». C'est l'une des conclusions des travaux de la 18e« grand-messe » des EPE tenue les 14 et 15 septembre 2017 à Ouagadougou. A la clôture des travaux, les participants ont pris des résolutions et fait des recommandations.

En termes de résolution, l'Assemblée a approuvé les rapports de gestion et les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016 des 88 EPE à l'exception de ceux du SIAO dont l'approbation a été ajournée parce que le dossier est en justice. De plus, le Fonds national pour l'éduction et la recherche (FONER), le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) et le Fonds permanent de développement des collectivités territoriales (FPDCT), n'ont pas déposé leurs rapports de gestion et leurs états financiers, malgré les rappels à l'ordre du secrétariat de l'AG des EPE. Après avoir pris acte de leurs rapports d'explication, les participants leur ont réitéré leur « injonction ferme » de produire et transmettre les documents exigés au Secrétariat.

Par conséquent, ils ont enjoint à leurs ministres de tutelle technique de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux irrégularités constatées dans la gestion et le fonctionnement desdites entités. Comme explication, le Président du conseil d'administration (PCA) du FPDCT, Jean Noël Sawadogo a justifié ce manquement par la dissolution des conseils municipaux après l'insurrection populaire de 2014. « Majoritairement, notre conseil d'administration est composé d'élus locaux. Quand les conseils municipaux ont été dissous, le conseil d'administration n'a pas pu fonctionner.

Et comme c'est lui qui doit adopter et valider l'ensemble des documents avant de les transmettre à l'AG des EPE, il était difficile pour le conseil d'administration qui venait d'être installé après les élections municipales de 2016, de valider les documents de la gestion 2016 où il n'était pas là », a-t-il dit. Jean Noël Sawadogo a tout de même rassuré que l'actuel conseil d'administration travaillera à être au rendez-vous de la prochaine AG des EPE avec les documents de l'année 2017.

Sacrifice au quotidien

Pour ce qui est des recommandations, l'AG a demandé à tous les EPE de s'approprier le PNDES, d'optimiser leurs contributions à sa mise en œuvre et aux différents ministères de tutelle technique des EPE, de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes recommandations formulées par les corps de contrôle. Au-delà des manquements au devoir de redevabilité, le rapport général de synthèse de l'AG, lu par le secrétaire général du ministère en charge des finances, le Dr Seglaro Abel Somé, note une satisfaction d'ensemble dans la gestion administrative et financière des EPE.

Toutefois les Etablissements ont été invités à avoir un sens élevé de la gestion axée sur les résultats et de la gestion vertueuse de la chose publique. Pour sa part, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a félicité l'ensemble des participants pour la qualité des échanges et surtout les résultats engrangés par leurs structures respectives en vue de remplir leurs missions de service public pour l'intérêt général et dans le respect des textes.

« C'est au prix de votre professionnalisme et de vos sacrifices au quotidien et parfois dans le silence que notre chère Patrie sera au rendez-vous de l'émergence afin de sortir définitivement la population de la pauvreté et de lui offrir des conditions de vie meilleures », leur a-t-il lancé.

Quant aux injonctions faites dans les résolutions, le Premier ministre, par ailleurs secrétaire permanent par délégation de l'AG des EPE a expliqué que lorsque l'Assemblée constate des manquements aux règles de bonne gestion, elle le manifeste par des recommandations, des résolutions et s'il le faut, des injonctions. Pour le chef du gouvernement, ces recommandations et résolutions sont donc la preuve que la traditionnelle AG des EPE n'est pas un exercice de complaisance.

« Nous le faisons avec le maximum de rigueur et on ne peut pas adopter un rapport de gestion ni les états financiers d'une structure alors que nous savons que dans cette structure, il y a eu des irrégularités qui sont actuellement dans les mains de la justice », a-t-il conclu.