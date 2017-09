Burkina Faso: Dialogue démocratique - Les modalités d'adoption de la nouvelle Constitution en débats

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à New York aux Etats-Unis, en… Plus »

A travers ses propos, le Pr a fait ressortir que la décision de mettre fin à la Constitution actuelle et d'ouvrir une nouvelle offre constitutionnelle est plus ou moins décidée par la communauté internationale qui a accompagné le processus sans prendre une part activement à l'écriture ou à l'adoption de la Constitution. Il a précisé que concernant la deuxième tendance, on se rend compte que cette communauté va au-delà de son rôle, mais participe à la décision d'adoption d'une nouvelle Constitution.

Il a continué en faisant savoir que les procédés qui font intervenir le peuple ne sont d'autres que la démocratie qui « est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ». En effet, selon lui, la voie démocratique recommande une assemblée constituante dite encore convention constitutionnelle et à côté, il y a un référendum constituant qui fait intervenir le peuple. «Quant à l'assemblée constituante, il s'agit ici des citoyens, c'est-à-dire les députés qui ont pour mission d'adopter un nouveau texte constitutionnel », a-t-il précisé.

Le Pr Séni Ouédraogo, enseignant à l'université de Ouagadougou et le Dr Djibrihina Ouédraogo, enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou, étaient les deux communicateurs du jour. Le Dr Djibrihina Ouédraogo, 1er intervenant à ce dialogue a axé son intervention sur deux points : la première avait trait aux différentes modalités d'adoption d'une Constitution au regard des histoires et de la théorie constitutionnelle.

