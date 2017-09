Burkina Faso: Association des Journalistes sportifs du Burkina - Les meilleurs athlètes de la saison connus

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à New York aux Etats-Unis, en… Plus »

Aussi, cette assise a été l'occasion pour l'association de relire les textes de l'association, de proposer une charte etc. Au-delà de cette assemblée générale, les journalistes sportifs ont organisé une formation le samedi 16 septembre. Une activité qui a permis aux spécialistes du traitement de l'information sportive de se familiariser avec les langages en cyclisme, en handball et en tae kwondo. Une formation rendue possible grâce au Comité national olympique et des Sports Burkinabè (CNOSB).

Dix-sept athlètes verront leur mérite récompenser le 20 octobre 2017 à la faveur de la Nuit des champions. Ils ont été désignés le dimanche 17 septembre dernier dans la salle Mathias-Sanou du stade du 4-Août. Les critères de désignation ont été les performances sur le plan national et international. Le fait notable est le jeune Bernice Sawadogo de l'Université club de Ouagdougou (USCO). Il a été fait lauréat AJSB en judo et en karaté-do.

