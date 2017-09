Tunisie: Rached Ghannouchi face à ses enfants prodiges

Depuis le congrès de Hammamet en juin 2016, rien n'est plus comme avant au sein d'Ennahdha, Rached Ghannouchi y a réussi, en menaçant de quitter le parti si on ne le laisse pas choisir lui-même les membres du bureau exécutif, à imposer ses nouvelles orientations, plus particulièrement celle de séparer l'action de prédication de l'action politique et de faire en sorte qu'Ennahdha devienne un parti politique comme tous les autres mais «toujours attaché au référentiel islamique».

Une année et trois mois plus tard, c'est-à-dire en septembre 2017, les désaccords ne sont plus tus. La démocratie qui a fait exploser Nida Tounès en trois partis et a obligé Mustapha Ben Jaâfar et Néjib Chebbi à quitter leurs partis est en train de faire son effet au sein d'Ennahdha même si on continue toujours à nier l'évidence.

Aujourd'hui, Abdellatif El Mekki dénonce les adeptes de «la psychose de voir le parti éclater au cas où Ghannouchi le quitterait, un discours répandu par ceux qui refusent que le parti s'aligne sur les nouveautés qui traversent le pays» et rappellent «que le mouvement a réussi à résister et à se préserver quand sa direction était en prison dans les années 80 du siècle précédent ou en exil jusqu'à l'avènement de la révolution en janvier 2011» (voir les déclarations d'El Mekki au journal Al Arab du dimanche 17 septembre), et on a le sentiment que l'implosion ou au moins le divorce entre Ghannouchi et ses anciens collaborateurs les plus fidèles du temps des épreuves dures n'est plus qu'une affaire de timing.

Pour le moment, aucun parmi les contestataires n'a exprimé l'intention de quitter le parti comme l'ont fait auparavant Hamadi Jebali et Riadh Chaïbi. Ils refusent également l'idée de créer un autre parti qui pourrait réunir les mécontents dans les régions qui n'ont pas accepté la décision d'ouvrir les listes nahdhaouies aux élections municipales à quelque 52% des personnalités indépendantes.

Les observateurs s'attendent à une fronde au sein des régions de l'intérieur du pays comme ce fut le cas lors des législatives de fin octobre 2014 quand plusieurs leaders régionaux «de la première heure» se sont trouvés écartés au profit des «compétences revenues de l'exil qui n'ont pas fait de prison».