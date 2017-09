Mali: Présidentielle au Mali en 2018 - l'Adema aura son propre candidat confirme M.Dicko

La Bank of Africa(BOA) du Mali affiche un résultat net de 4,291 milliards de FCFA en progression de 5,5% par… Plus »

« Nous sommes dans le soutien au président IBK, c'est vrai, mais nous avons notre propre personnalité, nous avons notre propre projet de société, nous avons notre propre vision de la vie politique nationale et internationale et il est important que ceci puisse être pris en compte dans les débats concernant les élections de 2018 », ajoute Moustapha Dicko.

La question est désormais tranchée : l'Adema, l'alliance pour la démocratie au Mali, principale formation politique, alliée du parti au pouvoir, aura bel et bien son propre candidat lors de l'élection présidentielle de l'an prochain. « Tout à fait et c'est pour ça qu'à la retraite ceci a été clairement décidé, le principe de candidat interne est acquis », a confirmé Moustapha Dicko, ancien ministre et quatrième vice-président de l'Adema.

