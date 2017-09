Guinée: L'association Dinguiraye Action lance ses activités le 23 septembre

Pour impulser son développement, les filles, les fils et les amis de la préfecture de Dinguiraye lancent l'initiative Dinguiraye Action.

Dinguiraye Action se veut une plateforme citoyenne qui continuera, d'une part, à promouvoir un developpement inclusif et durable de Dinguiraye, et d'autre part, qui s'emploiera à aider les filles, les fils et les amis de Dinguiraye à mieux contribuer aux efforts de developpement national de la Guinée.

Dinguiraye Action est donc, une Association à but non lucratif et apolitique.

Dinguiraye Action est un nouveau départ pour la transformation socio-économique et culturelle des sept (7) sous-préfectures ainsi que de la commune urbaine de Dinguiraye.

La ceremonie du lancement officiel de Dinguiraye Action est prevue le 23 septembre 2017 au palais du peuple à Conakry à partir de 15h.

Des artistes prendront part à cette cermonie, tels que:

Sayon Camara, Djoma Fanta Fofana, Abraham Sonty, Léga Bah, Djélikè Kourimady et le duo Kabakoudou & Grand Devise avec leur complice Mamadou Thug.

L'ensemble des filles et fils de Dinguiraye ainsi que toutes et tous les amis de Dinguiraye sont invités à prendre part à cette importante ceremonie.

Avec Dinguiraye Action, célébrez le renouveau de la cité historique de Dinguiraye.

Dinguiraye Action, la Culture de l'Action !