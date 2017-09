Mauritanie: Le Président de la République reçoit en audience le Haut-commissaire de l'OMVS

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience jeudi au palais présidentiel M. Hamed Diane Semega, Haut-commissaire de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS).

La rencontre a porté sur les voies et moyens de renforcer l'action de cette organisation sous-régionale dans l'intérêt des pays membres.

A sa sortie d'audience, le Haut-commissaire de l'OMVS a fait à l'Agence mauritanienne d'information (AMI) la déclaration suivante :

« Nous avons eu l'honneur cet après-midi, mon ami et frère, le Haut -Commissaire adjoint et moi-même, d'être reçus par le Président de la République de Mauritanie. Pour nous, c'est un insigne honneur qui est rendu à notre organisation. Nous avons souhaité cette audience à la suite de notre dernière nomination par lors de la récente réunion des chefs d'Etat qui s'est tenue à Conakry. Nous sommes venus voir le Chef de l'Etat pour écouter les conseils et également les recommandations qu'ils pouvaient nous faire. Nous avons bénéficié de ses conseils et ses recommandations. Le président nous a demandé de tout mettre en oeuvre pour que cette organisation, si chère à nos pays respectifs que sont la Mauritanie, la Guinée, le Sénégal et le Mali, soit à la hauteur de la mission qui est celle de permettre par la valorisation des ressources du bassin le développement économique et social des populations ».

L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, Dr Mohamed Ould Abdelvettah et du Haut-Commissaire adjoint de l'OMVS, M. Ahmed Ould Abdelvettah.