Mauritanie: Le DG de l'agence Tadamoun supervise le lancement d'une journée de concertation sur le partenariat entre la Mauritanie et la Banque Mondiale

Le directeur général de l'agence Tadamoun, Me Hamdy Ould Mahjoub a supervisé hier à Aleg le lancement d'une journée de concertation régionale pour l'élaboration d'un cadre de partenariat entre le groupe de la Banque Mondiale (BM) et la Mauritanie dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la capacité des systèmes agricoles et pastorales à s'adapter aux effets des changements climatiques.

Cette journée de concertation regroupe les cadres centraux, régionaux et locaux, les acteurs, les organisations de a société civile actives dans les secteurs concernés par les problématiques en question, en plus des responsables des institutions, organisations et partenaires techniques au développement.

Dans son mot d'ouverture, le directeur général de l'agence Tadamoun a souligné, en présence du wali du Brakna, M. Abderrahmane OuldMahfoudhOuldKhattry, que ce cadre a pour but de définir les objectifs principaux et les résultats à travers lesquels la BM aidera les efforts de développement de notre pays contenus dans la stratégie de croissanceaccélérée et de prospéritépartagéeadoptée par notre pays.

Il a par la suite noté que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série des rencontres de concertation afin d'élaborer une vision globale pour le cadre de la coopération avec cette institution internationale.

Pour sa part, le représentant résident de la BM en Mauritanie, SEM. Laurent Msellati, a loué la coopération fructueuse entre la BM et notre pays et les efforts conjoints pour l'éradication de la pauvreté dans le but de promouvoir la croissance, particulièrement dans les milieux précaires, soulignant l'importance de cette journée de concertation pour la définition des priorités de développement dans le cadre de cette coopération bilatérale.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya et de plusieurs acteurs dans le domaine du développement.