Sénégal: Assemblee generale des Nations Unies - Macky sall quitte dakar pour la 72e session ordinaire

Le président de la République Macky Sall a quitté Dakar hier, dimanche 17 septembre 2017, pour prendre part à la 72e Session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le thème porte sur « la priorité à l'être humain pour la paix et une vie décente pour tous sur une planète préservée».

En plus de son adresse à l'Assemblée, en sa double qualité de président de la République du Sénégal et du Comité d'Orientation du NEPAD, le Président Sall aura des entretiens bilatéraux et participera à plusieurs autres activités en marge de la Session, selon un communiqué des services de communication du palais de l République. Le retour du président de la République est prévu le 22 septembre 2017.

Pour rappel, l'Assemblée générale des Nations Unies a donné mardi le coup d'envoi de sa 72ème session, au siège de l'ONU à New York, le nouveau Président de cet organe promettant de faire « entendre les voix de ceux qui ont le plus besoin de l'ONU ».

« Les hommes et les femmes qui ont le plus besoin de l'ONU ne sont pas dans cette salle. Ils ne sont pas impliqués dans la négociation des résolutions. Ils ne prennent pas la parole lors des réunions de haut niveau », avait déclaré le Président de la 72e session, Miroslav Lajčák. « C'est l'une des tâches de l'Assemblée générale de faire en sorte que leurs voix soient entendues ».

Le nouveau président de l'Assemblée générale des Nations unies avait par suite indiqué que la 72ème session serait marquée par des « premières » : la négociation du premier Pacte intergouvernemental sur les migrations, la réception du premier rapport et l'organisation du premier évènement de haut niveau sur les résolutions relatives à la consolidation de la paix et le premier pacte international pour l'élimination de l'exploitation et des abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix.