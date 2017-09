Sénégal: Levee du corps de Djibo Leyti Ka - Dernier adieu au «serviteur» de l'etat

Décédé jeudi dernier à Dakar, le président de la Commission nationale du dialogue des territoires, Djibo Leyti Ka, repose désormais au cimetière musulman de Yoff.

Auparavant, la République lui a rendu un dernier hommage, à l'occasion de la levée du corps à la morgue de l'hôpital principal de Dakar avant-hier, samedi 16 septembre. Dans la foulée, le président de la République, Macky Sall, les autorités politiques, religieuses et coutumières, parents et amis ont tous, à l'unanimité, salué la «grandeur de l'homme», son «humanisme» et son «courage intellectuel».

Le président de la Commission nationale du dialogue des territoires et par ailleurs président de l'Union pour le renouveau démocratique (Urd), Djibo Leyti Ka a été inhumé avant-hier, samedi 16 septembre au cimetière musulman de Yoff. La prière mortuaire a eu lieu à la mosquée omarienne, avant l'inhumation au cimetière musulman de Yoff.

L'homme qui a tiré sa révérence, jeudi dernier, à Dakar à l'âge de 69 ans, a marqué de ses empreintes l'histoire politique du Sénégal. C'est pourquoi, toute la République lui a rendu un ultime hommage à l'hôpital principal de Dakar à l'occasion de la levée du corps, le même jour. Autorités politiques, religieuses et coutumières, parents et amis dont le chef de l'Etat, Macky Sall, ont tous effectué le déplacement pour témoigner de la «valeur» de l'homme. La foule immense, sous le soleil ardent d'ailleurs, en dit long.

Dans la foulée, les uns qui n'ont pas pu retenir leurs larmes et les autres, avec des visages crispés par la tristesse, ont tous parlé de la même voix, des qualités de Djibo Leyti Ka.

Un «serviteur de l'Etat», un «démocrate», un «humaniste», voilà, entre autres témoignages, ce qu'ils retiennent de l'homme d'Etat qui a été ministre sous presque tous les régimes, mais qui a aussi fait carrière dans l'administration. «C'est tout le Sénégal qui a perdu Djibo Ka qui a été un homme de qualité et qui a beaucoup travaillé pour le Sénégal», a dit Diégane Sène, au nom de l'Urd. Toutefois, il reste déterminé à participer à la survie du parti créé par l'ancien chef de cabinet du président Léopold Sédar Senghor. «Il est parti, mais l'Urd reste», a-t-il souligné.

Quant au communicateur traditionnel, El Hadj Mansour Mbaye, il dira que Djibo Ka était un «démocrate» qui a beaucoup contribué à l'apaisement du climat social dans le pays. Ce, en se rappelant de ce que le défunt lui disait: «Djibo me disait: je suis au cœur de l'Etat parce que je suis ministre de l'Intérieur, cela pour dire combien il est conscient de la mission qui lui a été confiée».

En effet, la commisération de tous, en cette circonstance, n'a pas laissé indifférent les parents du défunt. «La famille vous remercie, non pas par votre présence, mais par votre compassion depuis le décès de Djibo Leyti Ka», a fait savoir Maguette Sow, des trémolos dans la voix, au nom de la famille.

APAISEMENT DU CLIMAT POLITIQUE : Les acteurs politiques appelés au dialogue

La levée du corps de l'ancien président de la Commission nationale du dialogue des territoires, Djibo Leyti Ka, samedi dernier 16 septembre, a servi de tribune pour toute la classe politique pour «renouer» le fil du dialogue. La mort de l'ancien homme d'Etat a réuni, en plus des autorités religieuses, coutumières et autres, surtout la classe politique notamment pouvoir et opposition qui, sans «le savoir et sans le voir», se sont serrées les mains, ont parlé d'une même voie pour la première fois... depuis les législatives du 30 juillet dernier.

La situation délétère entre les acteurs politiques au Sénégal inquiète les autorités coutumières et religieuses du pays. La levée du corps de l'ancien président de la Commission nationale du dialogue des territoires, Djibo Leyti Ka, samedi dernier 16 septembre, leur a servi de tribune pour appeler la classe politique, qui a marqué sa présence, au dialogue. Très en verve, le Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, a rappelé les politiques à l'ordre dans l'intérêt du pays. «Vous avez dialogué sans le savoir et sans le voir car vous vous êtes serrés les mains les uns les autres. Alors, il faut taire vos querelles internes et vous retrouver autour de la table pour dialoguer», a-t-il déclaré à l'endroit des hommes et des femmes du pouvoir et de l'opposition.

Cette sortie a semblé adouber le président de la République, Macky Sall. Car, prenant la parole, le chef de l'Etat a réitéré sa volonté de dialoguer avec l'opposition, comme l'ont souhaité les précédents interlocuteurs. «En ces moments d'ultime adieu à notre compatriote, Djibo Leyti Ka, j'invite tous les acteurs politiques à méditer ses propos afin que nos différences ne priment point sur l'exigence de préserver, en priorité, les intérêts supérieurs de notre pays et de notre nation», a martelé le Chef de l'Etat. Qui plus est, il les invite à s'inspirer de Djibo Leyti Ka qui, selon lui, était un «homme de dialogue» qui avait un «pragmatisme au service de la République et le courage de ses idées et de se donner l'énergie nécessaire pour les assumer avec fermeté et élégance».

Cet appel au dialogue a été bien accueilli par le président de l'Union des centristes du Sénégal (Ucs) et non moins maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. A l'en croire, «à chaque fois qu'il y a eu des évènements malheureux comme celui-ci, toute la classe politique sénégalaise, dans sa diversité, se retrouve. Et, cela prouve que les Sénégalais sont uns et unis». Avant d'ajouter: «c'est vrai que nous avons des divergences dans les pensées. Mais, l'un à l'autre, nous sommes tous pour l'intérêt du pays».

TEMOIGNAGES

MACKY SALL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : «Nous avons perdu un homme de dialogue»

«Nous pouvons dire, en cette circonstance douloureuse, que l'homme que nous accompagnons, ce matin, à sa dernière demeure, a consacré toute sa vie à ce pays, le Sénégal, qu'il a aimé et servi loyalement et dignement. Il s'est engagé, très jeune, dans l'action politique et le service public.

Haut fonctionnaire, plusieurs fois ministre de la République, député, chef d'institution consultative, le défunt président de la Commission nationale du dialogue des territoires a été un véritable enfant de la République. Et, c'est sans doute cet enchevêtrement de sa personne avec l'Etat qui a déterminé, en partie, la vie politique de Djibo Leyti Ka. Notre illustre compatriote a aussi été un chef de parti qui a toujours répondu présent à l'appel de son pays pour lequel il a mis toutes ses compétences.

Dans son livre: «Un petit berger au service de son pays et de la démocratie», il écrit, je le cite: «la politique n'est pas une logique, elle est souvent une dynamique dont la maîtrise et la conduite nécessitent de la lucidité, du courage, de la volonté et de la détermination pour vaincre les résultats inévitables du changement qu'imposent le contexte et les aspirations des masses». Avec un tel pragmatisme au service de la République, il avait le courage de ses idées et de se donner l'énergie nécessaire pour les assumer avec fermeté et élégance. Nous avons perdu un grand homme d'Etat au parcours politique exceptionnel, un homme de dialogue, ouvert et disponible».

OUSMANE TANOR DIENG, PRESIDENT DU HCCT : «Djibo Ka constitue un exemple pour l'ensemble du Sénégal»

«Djibo Ka était un homme de dialogue. Il voulait que tout le monde se retrouve et discute. Je garde de lui l'image d'un collaborateur, d'un ami, d'un camarade de parti qui était courageux et véridique. Il aimait les débats, les confrontations d'idées. C'est un homme politique chevronné et un homme d'Etat avéré qui a été moulé pour servir l'Etat et qui aimait l'Etat. Sur tous ces plans-là, il constitue un exemple pour l'ensemble du Sénégal».

HABIB SY, PRESIDENT DU PARTI ESPOIR ET MODERNITE/ YAAKAARU REWMI : «Il a vécu en homme d'Etat et il est mort en homme d'Etat»

«Djibo Ka fut d'un courage intellectuel exceptionnel. Physiquement aussi, c'était un homme très courageux. Il était un homme d'Etat. Il a vécu en homme d'Etat, il a vécu dans l'Etat, il est mort dans l'Etat, il est mort en homme d'Etat. Il était un bon musulman, quelqu'un d'humain. C'était mon grand-frère parce que nous partageons le Djolof ensemble. Dans le gouvernement du président Abdoulaye Wade, nous avons scellé des relations fraternelles. C'est une grande perte pour le Djolof et pour la Nation sénégalaise».

ABDOULAYE BALDE, DEPUTE-MAIRE DE ZIGUINCHOR : «C'était un conseiller, mais aussi une référence pour moi»

«J'ai partagé beaucoup de choses avec Djibo Leyti Ka. Nous avons partagé le gouvernement du président Abdoulaye Wade et ensuite sur un plan beaucoup plus personnel. A chaque fois qu'il y avait des évènements malheureux pour moi, il se rendait chez-moi et il m'a toujours prodigué des conseils dans mon parcours politique, mais aussi dans mon parcours professionnel. C'est quelqu'un qui m'était très proche. C'était un père, c'était un conseiller, mais aussi une référence pour moi. Donc, aujourd'hui, c'est une grosse perte pour moi-même, toute la famille politique ainsi que toute la République du Sénégal».

MAITRE MADICKE NIANG, DEPUTE : «Djibo Ka était un grand serviteur de l'Etat»

«Djibo Ka, d'abord, c'est mon voisin. Nous habitons côte à côte au niveau des Almadies, mais aussi j'ai partagé avec lui le gouvernement sous l'autorité du président Abdoulaye Wade. Ce que je sais de lui, et là je peux en témoigner, c'était un grand serviteur de l'Etat, un homme au cœur d'or. Je n'ai jamais vu Djibo Ka en colère, même face à ses adversaires, il les affronte avec le sourire. C'était un homme remarquable. Djibo Ka avait deux qualités. D'abord aimer son pays, mais aussi d'être déterminé à le servir. Il aimait sa famille, c'est une grande valeur».

AMINATA MBENGUE NDIAYE, MINISTRE DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES : «Nous saluons sa mémoire et prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis»

«A chaque fois qu'il occupe un département, on pense que c'est là-bas qu'il est mieux placé. Mais, tout le monde sait son sens d'aimer le pays, d'aimer le Djolof mais surtout la zone sylvo-pastorale et le département de Linguère. Nous saluons sa mémoire et prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis. On a partagé le même département, le même parti, on a travaillé ensemble pendant longtemps».