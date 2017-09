Sénégal: Amelioration des performances scolaires - «Il faut primer l'excellence pour stimuler l'emulation», selon l'ief de rufisque

A l'occasion de la quatorzième édition de la fête de l'excellence, organisée par la fondation Sococim, en partenariat avec les autorités académiques départementales, l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Rufisque commune a souligné la nécessité de «fêter l'excellence» pour arriver à une hausse substantielle des performances au niveau des différents ordres d'enseignement.

Venu représenter l'inspecteur d'académie (IA) de Rufisque, El Hadji Ndiogou Dione, il a profité de l'occasion de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves du département pour revenir sur le contexte marqué par la volonté des autorités d'aller vers «un relèvement de la qualité des apprentissages, à travers le PAQUET».

Ainsi, il a souligné que ce programme est une «perspective démocratique» en ce sens qu'il vise la prise en charge de tous les élèves, les bons, les moyens et «les élèves en difficultés, à travers des activités de remédiassions et de renforcement», pour de bons résultats pour tous, sans exclusion. C'est pourquoi, il a jugé que, dans le cadre du dispositif des apprentissages, «il faut fêter les excellents et les montrer aux autres. Il faut poser l'excellence en modèle pour que les autres soient motivés. Ainsi on parviendra à stimuler une saine émulation entre les apprenants, ce qui participera à relever davantage les performances», a-t-il expliqué.

Pour cette édition, ce sont 70 élèves des écoles élémentaires de Rufisque qui ont été primés tandis les trois meilleurs bacheliers du département vont pouvoir bénéficier d'une bourse de la Sococim pour la durée de leur cursus post-Bac, à condition de ne pas redoubler. Une bourse que le directeur de la cimenterie rufisquoise dit inscrire dans la dynamique de vouloir retenir les compétences dans le pays. «Nos bourses d'étude participent à maintenir la matière grise dans notre pays.

Dieu sait que nous en avons besoin pour développer ce pays», a expliqué Youga Sow. Il s'agit, pour lui, d'encourager les étudiants sénégalais à rester ici pour apporter leur pierre à la construction du développement national. «Combien de bourses ont été décernés à des étudiants pour aller à l'étranger ? Et combien d'entre eux sont restés dans ces pays d'accueil au terme de leurs formations ? Les pourcentages sont énormes», a-t-il déploré, relevant: «la nécessité pour le Sénégal de disposer de ses meilleures ressources humaines pour pouvoir se développer».

Devant deux anciens boursiers de la fondation qui ont bouclé leurs études, Mame Fatou Sy, la première bénéficiaire de la bourse Sococim devenue docteur en médecine et Pape Thiam est ingénieur agronome, le directeur général a annoncé les nouveaux bénéficiaires de cet appui scolaire consistant. «Pour cette année nous avons trois garçons. Deux scientifiques et un littéraire, avec une mention assez-bien. Notre bourse fait deux fois celle de l'Etat (75 mille F Cfa, ndlr) et permet au bénéficiaire de pouvoir se prendre en charge pour une bonne formation», a dit Youga Sow à ce sujet.

«Notre souci est de former des citoyens utiles à notre pays. Nous n'avons pas vocation à nous substituer à l'Etat ou aux collectivités locales, mais nous souhaitons encore aller plus loin dans le cadre de la Rse (Responsabilité sociétale d'entreprise, ndlr)», a assuré le directeur général. A l'en croire, la cimenterie s'engage à réhabiliter, chaque année, deux écoles de Bargny et Rufisque, une pour chaque commune. «Nous allons procéder à la réhabilitation, chaque année, de deux écoles, une à Rufisque et une à Bargny». Ce programme va démarrer dès l'année prochaine.