Sénégal: L'hommage de la Nation à Djibo Leyti Kâ à la Une

Le chef de l'Etat, Macky Sall, arrivé, dimanche à New York (Etats-Unis) à 18h 30 (22h 30, heure de… Plus »

Walfadjri signale que "ça sent le deal" entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Pour le journal, "(... ) le silence assourdissant de l'opposant Abdoulaye Wade (....) suscite des interrogations au sein de l'opinion. Une grosse +anomalie+ qui conforte la thèse de ceux qui le soupçonnent d'avoir sonné à la porte du Palais".

Dans le journal, M. Dièye déclare entre autres : "La République, la Nation ne peuvent pas se résumer à des questions de familles. Macky Sall ne compte que sur l'argent, la corruption des élites et des porteurs de voix pour gagner des élections. Le Sénégal va très mal parce que nous subissions une crise multiforme de la vertu et multisectorielle du leadership".

