Cameroun: Prévalence Vih/SIDA - Le Sud est la région la plus contaminée

Un plaidoyer pour un leadership et un partenariat en faveur de l'éradication de la polio, la promotion de la vaccination, la prévention de la maladie à virus Ebola, de la lutte contre le vih/sida, les comportements sexuels à risques et les violences faites aux femmes.

Avec les infections respiratoires, le vih/sida représente un quart de tous les décès dans le pays (MICS 2014). Selon le rapport annuel UNDAF 2016, le Cameroun fait partie des 30 pays dans le monde qui ont 89 % du poids total des infections à vih et des 10 pays qui contribuent à plus de 75 % des nouvelles infections pédiatres.

Les femmes sont les plus infectées avec 10,6% contre 3,8% pour les hommes. Les jeunes et les femmes sont donc les plus touchés par l'infection. Le district de santé de Meyomessala arrive en tête au classement du taux de séropositivité par district de santé sur les dix avec un taux de séropositivité de 9,53%. Parmi les facteurs majeurs, à en croire le docteur Stéphanie Abo'o Abessolo : « La précocité des rapports sexuels non protégés, le concubinage et les partenaires sexuels multiples ».

