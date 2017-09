Cameroun: Normalisation à la Fecafoot - Premier état des lieux

Pas de répit pour le Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Près d'une semaine après sa prise de fonction, le quintet, désormais au complet avec l'arrivée de Kevin Njomo Kamdem, est constamment au pas de course.

Il n'était donc pas surprenant de trouver le président Me Dieudonné Happi et son équipe au siège de la fédération à Tsinga en ce dimanche matin. Il faut dire que le temps presse, puisque le comité ne dispose que de six mois pour remettre de l'ordre dans le football camerounais avec un nouvel exécutif qui devrait être connu au plus tard le 28 février 2018. Entretemps, il faudra également gérer les affaires courantes et s'atteler à la rédaction de statuts conformes, qui ne feront plus l'objet de contestations.

C'est dire si la tâche de Me Happi et compagnie est plus qu'ardue. En attendant que les choses sérieuses commencent véritablement, le Comité a déjà dû s'impliquer dans l'encadrement de certaines sélections nationales (U20 dames et Lions A' par exemple). D'ailleurs, le Comité a officiellement félicité les Lionnes juniors après leur victoire sur la Guinée, les assurant, dans un communiqué, de « son soutien total et indéfectible».

L'équipe a également reçu en début de week-end une mission avancée de la Fédération algérienne de football en vue du match Cameroun-Algérie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018.

Mais les cinq membres désignés par la FIFA et la CAF ont principalement consacré leur première semaine à la prise de contact avec les différents responsables de la Fecafoot. Question de savoir où ils mettent les pieds, comme l'explique à CT, Kevin Njomo Kamdem, un des membres de ce Comité de normalisation .