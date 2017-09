Cameroun: Bafoussam - Bamendjou - La route coupée

Parmi les victimes hier et vendredi dernier, un militaire et deux vigiles pris dans un piège lors d'une… Plus »

Comme première incidence de cette situation, le coût du trajet Bafoussam-Bamendjou est passé de 1 000 F à 2 000 F. Sinon, il faut parcourir la vingtaine de kilomètres à pied. Les autorités, sous la conduite du préfet Chaibou de la Mifi, ont érigé un périmètre de sécurité, pendant que les autorités municipales aux côtés des sectorielles du ministère des Travaux publics dans la Mifi et les Hauts-plateaux indiquent les meilleures voies de contournement. Le gouverneur Augustine Awa Fonka était sur le site hier avec l'expertise régionale (Minee, Minhdu, Labogénie, Minepded, Mintp, etc.) .

Le flanc de la colline est écroulé sur la route. De grosses canalisations endommagées laissent couler des jets d'eau. Les poteaux électriques restent suspendus et balancent sur les fils électriques. Au niveau de la rivière Djunang, la route est affaissée. Sur près de 100 mètres, on observe un bitume fissuré. La pente qui sépare le goudron du cours d'eau a subi un éboulement.

Depuis samedi matin, l'axe Bafoussam-Bamendjou ne circule pas. Et pour cause, un glissement de terrain a coupé la route reliant les deux arrondissements sur une dizaine de mètres. Les usagers de cet axe routier de la départementale n°63 (qui va de Bafoussam, passe par Bameka, Bamendjou et croise la nationale n°5 au carrefour Batié) ont dû rebrousser chemin.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.