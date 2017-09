Sénégal: Apres 8 participations a l'Afrobasket - Maleye Ndoye annonce sa retraite internationale

Avec une troisième place décrochée à l'Afrobasket 2017, une page de l'équipe nationale s'est refermée pour Maléye Ndoye. Le capitaine des Lions a profité du lendemain de la défaite du Sénégal contre le Nigeria en demi-finale pour annoncer sa retraite internationale. Du moins qu'il venait d'effectuer sa dernière campagne l'équipe du Sénégal après cette 29e édition de l'Afrobasket qui s'est achevée samedi 16 septembre à Tunis.

« C'est ma dernière Coupe d'Afrique de basket. Je ne me vois pas jouer dans cette compétition dans quatre ans. Je ne vais pas prendre une décision à chaud, je vais consulter ma famille et rendre cette décision », a-t-il déclaré. L'ailier des Lions ne laisse pas moins la porte entrouverte avec l'ouverture des fenêtres de la Fiba sortes de date Fifa du football.

Celles ci obligent désormais les pays à aller chercher la qualification à la Coupe du Monde lors du tournoi de qualification qui va se dérouler du 20 novembre 2017 au 13 février 2018. 16 équipes sont sur la ligne de départ pour les 5 places africaines qualificatives à la Coupe du monde.

Le Sénégal est logé dans le groupe D en compagnie de la Côte d'Ivoire, de la République de Centrafrique et du Mozambique. «Il y a des échéances qui vont venir. S'il y a possibilité que des joueurs cadres ne peuvent pas être là et si je peux aider l'équipe, je le ferais. Mais je ne me vois pas faire une autre Coupe d'Afrique. Je suis prêt pour aider l'équipe. Si elle se qualifie. Je peux donner un coup de main pour les qualifications aux championnats du monde ou les championnats d'Afrique», a-t-il ajouté au micro de Rfm.

La médaille de Bronze cou, Maléye Ndoye avait honoré son premier Afrobasket en 2003 avec en primes une médaille d'Argent en 2005 et deux médailles de bronze en 2013 et 2017. A côté de ses 8 Afrobaskets, il a également pris part aux coupes du monde de 2006 au Japon et en 2014 en Espagne