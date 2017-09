Maroc: Afrobasket 2017 - Senegal-Maroc (73-62) - les «lions » finissent le bronze au cou

Les coéquipiers de Gorgui Sy Dieng ne tardent à prendre le match à leur compte, emballent la partie et se permettent même d'assurer par intermittence le show. Le Sénégal creuse l'écart et s'empare du troisième quart temps avec une avance de 6 points (54-48). Dans le 4e quart temps, Youssou Ndoye et autre Mohamed Faye lancent les derniers assauts et parviennent à tenir à bonne distance les Marocains. Ils stabilisent l'écart autour de 10 points avant de s'imposer finalement sur le score de 73- à 62.

Avec son pivot Youssou Ndoye très présent sous les cerceaux, le team sénégalais repose sur sa défense et reste sur les talons des Lions de l'Atlas en rejoignant les vestiaires avec un retard de 2 petits points (31-33). Au retour des vestiaires, le Sénégal retrouvera plus d'allant sur les phases offensives sous l'impulsion de son meneur Thierno Niang. Mais surtout de son expérimenté pointeur Mohamed Faye (17 points) à son compteur).

Les Lions sont retournés de Tunis la médaille au cou et en s'assurant d'une place au podium de la 29e édition de l'Afrobasket qui s'est achevée samedi 16 septembre à Radés. Ejectés par le Nigeria en demi finale, les hommes du coach Porfirio De Diego ont vite resserré les rangs pour remporter l'ultime match de classement contre les Lions de l'Atlas qu'ils ont dominé sur le score de (73-62). La bande à Gorgui Sy Dieng avait pourtant, une fois de plus, du mal à trouver la bonne carburation devant la formation marocaine. Ce qui s'est traduit lors des premiers échanges du match par un faible scoring au tableau d'affichage. Scotchés à 10 points, le Sénégal cède le 1er quart temps au Maroc (10-18).

