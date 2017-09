Cameroun: 35 ans après, la maison du parti Rdpc de Bafoussam rénovée

Parmi les victimes hier et vendredi dernier, un militaire et deux vigiles pris dans un piège lors d'une… Plus »

Le Sultan Mbombo Njoya, roi des Bamouns, secrétaire permanent du Rdpc à l'Ouest a délivré un discours de resserrement les rangs du parti dans son territoire de commandement. Non sans remercier, encourager et inciter d'autres cadres du parti à en faire idem. Le monarque a surtout présenté un plaidoyer qui voudrait que le prochain congrès national du Rdpc se tienne à Bafoussam et dans cette salle.

sanitaires, le plafond, les bureaux, la peinture ont été entièrement refaits. Un centre multimédia est en gestation, il ne lui manque que l'équipement car les travaux sont terminés. La grande salle modulable d'une capacité de 2000 places affiche une beauté indescriptible. Plus question de louer des chaises pour des cérémonies, car 1500 chaises capitonnées ont été achetées et offert par le donateur.

Dr Jules Hilaire Focka Focka, président de la section Rdpc Mifi-centre, a trouvé des mots suffisamment encenseurs pour peindre le donateur et ses prouesses. Il l'a qualifié de « grand-homme d'une générosité légendaire, un grand-homme au grand-cœur. Le bulldozer, le rassembleur, l'enfant prodige, le déménageur », à propos de l'infrastructure, le président de section, par ailleurs maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1e pense qu'elle renait de la plus belle des manières. « Nous rions, maintenant nous dansons. Nous promettons une razzia des voix lors des prochaines élections », a-t-il lancé.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.