Sénégal: Kaolack - Visite du nouveau «buur saloum» aux foyers religieux - Un pacte pour batir une nouvelle societe

La délégation du «Buur Saloum» (roi du Saloum) nouvellement élu, a poursuivi, samedi dernier, une visite marathon dans les différents foyers religieux de Kaolack. Dans le cadre de ce déplacement, Guédel Mbodj et les chefs de provinces de Kaymor, Djilor Saloum, Gandiaye et le «Beleup du Ndoucoumane» se sont successivement rendus à Médina Baye, Touba Kaolack, Léona Niassène et Kanène.

Histoire de rétablir les relations qui ont toujours existé entre la Cour royale du Saloum et les familles religieuses, mais aussi d'envisager un nouveau pacte de solidarité mutuelle pour bâtir une autre société d'hommes et de femmes beaucoup plus prospère et capable de porter le développement. Il s'agissait de partager, avec les guides religieux de Kaolack, leur prétention de renoncer aux pratiques royales jugées négatives et profiter de celles qui peuvent contribuer à un développement durale.

Depuis l'histoire, c'est la première fois qu'un «Buur Saloum» se livre à un tel exercice. Avec les foyers religieux, il est question surtout de rehausser les valeurs et traditions perdues avec le modernisme et l'évolution et qui présentaient un certain nombre d'avantages et de privilèges pour notre société. D'ailleurs, pour ce fait, le nouveau «Buur Saloum» et ses collaborateurs chefs de provinces ont profité de cette occasion pour lever le voile sur le projet de société qu'ils comptent mettre en œuvre pour reconquérir cet espace culturelle et de valeurs.

Outre le récépissé dont la Cour royale du Saloum vient de bénéficier grâce à son nouveau «Buur», d'importants projets de développement économique, social, culturel sont aujourd'hui en études, en vue de leur réalisation. Aussi, par rapport à l'organisation interne et les changements intervenus, le «Pencum Saloum», la tribune culturelle de démonstration des valeurs et traditions est rebaptisé «Neegu Saloum» (la Chambre du Saloum). Tout comme le «Gamou de Kahone» qui sera naturellement reconverti en une foire culturelle où toutes les treize (13) provinces recensées dans l'ancien royaume du Saloum trouveront l'occasion de montrer leurs potentialités et patrimoines culturelles.

Il faut, toutefois, souligner qu'après la commune de Kaolack, la délégation du roi du Saloum ambitionne de poursuivre sa visite sur l'ensemble des familles religieuses du pays, à Touba, Ndiassane, Tivaoune, Yoff Layène, entre autres.