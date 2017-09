Madagascar: Journée Européennes du patrimoine - Une affaire nationale dans d'autres pays

Ce sujet a été largement débattu, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Quant au… Plus »

A Madagascar, difficile de reconnaître tous les patrimoines. Déjà que ces richesses historiques partent petit à petit en feu. Et que pour ce qu'il en reste, on ne peut plus rien visiter, ni dans le monde virtuel, parce que le site officiel n'est pas fourni, ni dans le monde réel. Heureusement, quelques particuliers mettent à disposition des photos de Madagascar à travers l'Histoire, sur des blogs, permettant au grand public connecté de visiter ces musées virtuels gratuitement.

Une valorisation du patrimoine dans toute sa splendeur, pour que les citoyens sachent et comprennent l'importance du patrimoine dans l'histoire et l'identité d'un pays. En France, c'est le Président de la République lui-même qui s'est impliqué pour rendre cette journée mémorable, en lui donnant toute sa valeur. En France, visite de sites historiques, mais aussi de patrimoines d'ordinaire fermés au grand public, ont été organisés. Ce qui donne à réfléchir quant à la place que donne le pays au patrimoine.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.