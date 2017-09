Madagascar: Volley-ball / Championnats de Madagascar - Stef'Auto sacré, finale GNVB-CNaPS interrompue

Les volleyeuses de Stef'Auto de Toamasina ont remporté leur 10e titre samedi au Gymnase du CRJS à Toamasina. La finale masculine a déçu avec l'interruption de la rencontre au 4e set. La finale sera à rejouer ultérieurement.

Pour le moment, aucune équipe n'arrive à détrôner les Tamataviennes du Stef'Auto. Même avec sa nouvelle composition, Stef'Auto reste indétrônable. Evoluant à domicile, les protégées de Didier Sely ont réussi un sans faute et s'offrent de leur 10e titre devant son public. Une finale à sens unique où les Ndjamah et camarades se sont imposés par 3 sets à 0.

Au premier set, Stef'Auto emmenée par une Jessy a bataillé dur pour l'enlever par 25 à 22. Avec cette lancée, les Tamataviennes ont remporté le second set par 25 à 15. Sous pression, la troupe à Hoby, Johanne et compagnies du VBCD essayent de stopper l'hémorragie, mais, les volleyeuses de l'Est n'ont rien laissé et bouclent la boucle par 25 à 17. Pour la énième fois, le Volleyball Club Diamant échoue en finale. Le sacre n'est pas pour cette année pour les filles de Toni Randriambao.

CNaPS -GNVB, interrompu. Comme en 2013 à Toliara, la finale masculine n'a pas été disputée jusqu'à la fin. Lors de cette finale, la CnaPS a mené par deux sets à 0 avant que les gendarmes de la GNVB remportent le 3e set. A la fin du quatrième set, durant lequel, la GNVB mène par une courte avance, suite à un litige arbitral et le débordement des supporteurs, les Manoa, Princy, Malakia des Caissiers d'Itasy ont décidé de quitter le terrain. De leur côté, les Andry be, Eric, Mamizara, Tolotra, Fenozara sont restés sur le terrain. Contactée, la fédération envisage de rejouer cette finale dans la capitale en fonction de la disponibilité des salles et des deux équipes finalistes.