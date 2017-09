Madagascar: Coopération japonaise - L'approche Seikatsu Kaizen, de plus en plus prisée

20 techniciens malgaches ayant suivi un stage sur le Seikatsu Kaizen au Japon mettent en œuvre leurs plans d'action, pour la promotion de cette approche japonaise à Madagascar.

Bien connue par les paysans dans les zones d'intervention de la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), l'approche Seikatsu Kaizen a déjà apporté de grands changements dans l'amélioration de la vie des bénéficiaires, d'après les témoignages. D'après ses promoteurs, cette approche vise le changement de comportement et de mentalité d'une personne, pour qu'elle devienne créative dans la recherche de solutions à tout problème identifié dans sa vie quotidienne et sociale. En effet, la fameuse Seikatsu Kaizen a déjà produit des miracles au Japon, et également à Madagascar, pour de nombreuses communautés qui l'ont adopté. « Après la senconde guerre mondiale, la population japonaise était dans une situation désespérante. C'est cette approche qui a tout changé et elle est encore utilisée de nos jours dans les grandes sociétés japonaises comme Toyota. A Madagascar, la région Bongolava est la première à être choisie pour la mise en œuvre de l'approche Seikatsu Kaizen, depuis 2008, suivie par la région Vakinakaratra à partir de 2014 et Analamanga et Itasy en 2015 », ont indiqué les représentants de la JICA.

Tâche d'huile. Des dizaines de milliers de ménages pratiquent déjà l'approche Seikatsu Kaizen dans les 4 régions d'interventions. Certes, cela a éveillé la créativité des paysans qui ont trouvé divers innovations. Parmi les plus impressionnantes, on peut citer le fameux rice-cooker fonctionnant à l'énergie solaire, et bricolé, rien qu'avec du carton et des emballages de biscuits. Le charbon bozaka, le foyer amélioré Kamado, etc. sont également bien connus par les paysans dans les zones d'intervention. « Les paysans qui ont assisté aux différentes formations appliquent dans leurs ménages et ne s'arrêtent pas seulement aux techniques qu'ils ont apprises. La spécificité de l'approche est l'approfondissement et l'amélioration des techniques, par les groupes bénéficiaires eux-mêmes. L'amélioration se poursuit sous forme de spirale dans un cercle vertueux. Cela montre que la population s'implique et fait des recherches pour le développement », indiquent les promoteurs de l'approche.

Vulgarisation. Par ailleurs, Madagascar bénéficie d'un stage au Japon sur le Seikatsu Kaizen pour la période 2016-2018. 20 techniciens issus de plusieurs ministères comme ceux en charge de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Jeunesse, de la Population ; ainsi que de l'Office Nationale de la Nutrition, ont déjà bénéficié de ce stage et sont actuellement en train de mettre en œuvre leurs plans d'action. Vendredi dernier, un séminaire visant à approfondir les connaissances sur l'approche Seikatsu Kaizen s'est tenu à l'hôtel Panorama. Selon la JICA, une stratégie est déjà prévue, pour mettre cette solution à la disposition des communautés malgaches, surtout dans le monde rural.