Madagascar: Football / COSAFA - Madagascar humilié par la Zambie

Les journées se suivent et se ressemblent pour l'équipe nationale féminine engagée à la compétition de la COSAFA à Bulawayo Zimbabwe. Elle enchaine les défaites. Hier, les Malgaches ont été corrigées sévèrement par les Zambiennes sur un score fleuve de 7 buts à 1. Un score qui en dit long à ce stade de la compétition. Dès l'entame du match, les Zambiennes ont passé à la vitesse supérieure en dominant totalement la rencontre. Juste à la 6e minute du début de la rencontre, Zulu ouvre le score avant le doublé de Banda (11' et 22'). Fara a réussi à réduire l'écart en inscrivant l'unique but de son équipe à la 20e minute. A la pause, les Zambiennes mènent au score par 3 buts à 1. De retour des vestiaires, les footballeuses zambiennes poursuivent leur festival de buts. Des réalisations signées par G. Chanda (50'), N. Sosala (68'), R. Chileshe (80'), R. Nachula (81'). Après cette troisième défaite de suite après celles encaissées devant Zimbabwe et Malawi, l'aventure s'arrête pour la sélection nationale malgache. Cette première participation à la COSAFA Cup était dure pour les Malgaches qui ont perdu deux des meilleures joueuses avant même le début de la compétition.

