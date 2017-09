Madagascar: Hira Gasy Makotrokotroka - Rafaralahy Raymond, premier qualifié en finale

La première demi-finale du tournoi « Hira Gasy Makotrokotroka » s'est tenue hier à Ambohijatovo. Rafaralahy Raymond d'Ambatoantrano est sorti vainqueur.

Des chapeaux de paille comme accessoires, bien assis sur le rebord du Kianjan'Ambohijatovo, tandis que d'autres doivent rester debout pour ne perdre aucune miette du duel entre Rafaralahy Raymond d'Ambatoantrano et Radadafara de Soanierana. Il faut y aller pour s'en rendre compte, et pour apprécier, car le Hira Gasy, c'est plus qu'un folklore, c'est tout un spectacle. Déjà côté vestimentaire, la couleur et la lueur resplendissent à travers les robes longues des filles. Toujours de couleur criarde, et avec un design à la fois authentique et très typique. Les hommes ne sont pas en reste. Et comme la tradition le veut, les spectateurs applaudissent, et lancent des billets d'argent, comme pour montrer qu'ils ont totalement aimé la prestation. D'ailleurs, à chaque petite ironie, tout le monde se met à crier et à applaudir, ce qui encourage davantage le public.

Cette initiative de l'Ortana est une vraie réussite, car le « Hira Gasy » reprend sa place petit à petit. Hier, l'affluence lors du spectacle a montré que le « Hira Gasy » a de plus en plus de fans et qu'il est remis au goût du jour. Depuis quelques semaines, plusieurs troupes se sont affrontées, et celles qui gagnent doivent présenter un nouveau répertoire à chaque duel. Outre l'applaudimètre, un jury est là pour divers critères. Et hier, au terme de cet affrontement, pour cette première demi-finale, c'est Rafaralahy Raymond d'Ambatoantrano qui a gagné. Il sera en finale contre le vainqueur de la deuxième demi-finale qui se déroulera dimanche prochain, toujours à Ambohijatovo, et qui opposera Rakotomandimby Pierre de Morarano Gara et Ratovoson d'Ampahimanga. La grande finale se tiendra le 1er octobre, et l'on connaîtra le nom du vainqueur de ce tournoi de « Hira Gasy Makotrokotroka 2017 ».