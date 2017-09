Madagascar: Henry Rabary-Njaka - Présent à l'AG de l'ONU

Ce sujet a été largement débattu, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Quant au… Plus »

Il dirigera, en présence de Michaelle Jean, SG de la Francophonie, une concertation des ministres des Affaires étrangères des Etats et gouvernements membres et observateurs de la Francophonie. Ces derniers se pencheront sur les questions cruciales de sécurité et développement dans un espace francophone solidaire. Le thème synchronise bel et bien avec la réforme du secteur sécurité (RSS) officiellement lancée par le Président de la République le 12 septembre dernier.

A l'occasion de sa première participation aux travaux de la 72e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies en tant que ministre des Affaires étrangères, et président de la Conférence ministérielle de la Francophonie, Henry Rabary-Njaka aura un programme très chargé à New York.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.