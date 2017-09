Madagascar: Chronique de Mickey - Devenir et rester président, mode d'emploi

billet

D'abord dans un premier temps, secouez le baobab existant en l'accusant de tous les maux anti-démocratiques possibles et imaginables, n'hésitez pas à allumer les rumeurs même les plus folles, aller jusqu' à fouiller les poubelles de son entourage proche (il y a sûrement de choses nauséabondes) et surtout « calomniez calomniez !» toujours, il en restera toujours quelque chose comme prescrivait le Dr Goebbels.

Si vous n'arrivez pas encore à le déraciner, ne vous découragez pas et remettez-vous dix fois, vingt fois à l'ouvrage. La foule ? Il ne faut pas s'en faire, Nul ne peut résister au « Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles... » de Kipling et vous voilà à la tête d'une horde prête à en découdre quitte à se sacrifier pour la lutte populaire, la Révolution. Il suffit qu'il y en ait un qui « tombe en héros au combat » et c'est le début de la fin. Et la suite ne fera que confirmer les litanies maintes fois auparavant.

Puis, secundo, quand arrive le grand Soir et vous voilà devenu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, jouez à fond la carte de l'humilité, jurez que vous allez vous donner corps et âme à la cause, que vous n'allez toucher ni salaire ni avantages excessifs, que dorénavant vous ne déciderez plus seul, que vous mettrez en priorité d'aider les plus démunis et les plus isolés. Soyez sûr que le succès viendra à vous comme un fruit mûr.

Enfin, une fois au pouvoir, sachez que dorénavant vous justifierez vos actions par leur efficacité et non plus par la morale et souvenez-vous de ces mots de Nicolas Machiavel proférés en 1513 « Véritablement on ne peut pas dire qu'il y ait de la valeur à massacrer ses concitoyens, à trahir ses amis,à être sans foi, sans pitié, sans religion: on peut,par de tels moyens, acquérir (et maintenir ) du pouvoir, mais non de la gloire (mais pour cette dernière, l'histoire lissera votre passage) » . Maintenant, mettez vous face au « miroir des contraires ».

Faîtes dire au peuple que les révisionnistes empêchent la marche vers le progrès et qu'il importe que vous vous accumuliez l'essentiel des décisions car ayez en tête ceci : « Il est moins dangereux de charger d'une expédition importante un homme seul, quoique doué d'une capacité ordinaire, que deux hommes supérieurs revêtus d'une égale autorité » et si, besoin encore qu': « Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible ... » et retenez « qu'il ne peut y avoir de bonnes lois sans de bonnes troupes... » et donc attirez les bonnes grâces de ces dernières. Pour résumer, faîtes du livre « Le Prince » votre livre de chevet, car Prince ou Président, c'est « Bonnet blanc et Blanc bonnet ».