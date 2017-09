Madagascar: Partenariat - VITOGAZ et SIPEM s'associent pour rendre le gaz plus accessible

L'utilisation du gaz rend la cuisine plus propre.

Dans le cadre de sa campagne promotionnelle pour le kit Fatapera gaz, VITOGAZ lance avec son partenaire SIPEM Banque une offre de financement pour l'acquisition de ce kit « Fatapera » par les foyers Malgaches.

Permettre à un maximum de foyers de se doter d'un réchaud à gaz. Tel est l'objectif actuel de la société Vitogaz. « Notre objectif est de développer la consommation de gaz auprès des particuliers et de leur permettre d'accéder à une énergie propre. C'est pour cela que nous lançons une nouvelle offre en proposant, avec le soutien de SIPEM Banque, des facilités de paiement pour l'achat d'une bouteille de gaz avec le « Fatapera » à gaz » explique un responsable de Vitogaz.

Remise. En effet, depuis le mois de juin, la société VITOGAZ propose une remise de 20% sur son kit « Fatapera » gaz (support réchaud accompagné d'un brûleur), permettant aux consommateurs de cuisiner facilement et proprement, et de mettre fin à l'utilisation du charbon. Des animations ont été organisées dans différents points de vente des grandes villes de Madagascar. De Toliara à Diégo, en passant par Fort dauphin, Manakara, Mahajanga, Antsohihy et Morondava, la plupart des grandes villes ont pu bénéficier de ces promotions, qui continueront encore tout le mois de septembre.

Facilités de paiement. Avec un prix de gaz qui a baissé de 20% en deux ans et la promotion actuelle sur le kit « Fatapera », la société VITOGAZ ne souhaitait pas s'arrêter en si bon chemin. Avec son partenaire SIPEM Banque, VITOGAZ permet désormais aux foyers Malgaches de bénéficier de facilités de paiement pour l'acquisition d'une première bouteille de gaz avec le kit « Fatapera ». Fini le charbon portant atteinte à la santé, à l'environnement et à la sécurité des maisons ! Avec l'offre SIPEM, le client VITOGAZ peut accéder au gaz en choisissant une mensualité de 25 000 Ar seulement et ceci payable sur six mois. « Pour bénéficier de cette offre unique, le consommateur doit se rendre sur les points de vente où il y aura les animations VITOGAZ, ou venir directement au siège VITOGAZ ou dans les agences SIPEM Banque d'Antananarivo, Antsirabe et Moramanga », précise-t-on du côté de Vitogaz. Et de continuer que « comme cette initiative fait partie de la campagne de promotion sur le kit « Fatapera », les consommateurs pourront également participer à la tombola organisée dans le cadre de cette opération dont le tirage final aura lieu au mois d'octobre ».