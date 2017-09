Ouganda: La ruse de Museveni pour se maintenir au pouvoir

By Jean-Marie Ntahimpera on 18 septembre 2017 - Nombreux sont les présidents qui manipulent les Constitutions de leur pays pour garder le pouvoir à vie. Chacun sait trouver un bon prétexte. Les uns prétendent que leur peuple leur demandent de rester, d'autres trouvent que personne à part eux n'est capable de diriger leur pays. Museveni lui dit avoir une mission : réaliser la Fédération Est-Africaine

Le président ougandais Yoweri Museveni, qui dirige l'Uganda depuis plus de 30 ans, a trouvé une idée romantique pour convaincre ses concitoyens : l'intégration africaine. D'après le journal Daily Monitor, Museveni, qui aura 76 ans aux prochaines élections en 2021 et devrait quitter le pouvoi à cause de la limite d'âge de 75 ans, veut qu'on lui donne un autre mandat pour unir la Communauté Est-Africaine.

«Je suis là pour voir si nous pouvons vous aider à obtenir la Fédération de l'Afrique de l'Est afin que nous ayons une masse critique de force qui puisse garantir votre avenir, notre avenir et l'avenir de nos enfants », a-t-il dit à la radio locale CBS.

« Je ne suis pas fanatique de la présidence. Si vous voulez survivre, vous les noirs, vous devez travailler pour l'unité africaine et pour le panafricanisme. Comment allez-vous survivre contre la Grande-Bretagne, la Chine et l'Inde? Ceux-ci deviennent des superpuissances » a-t-il ajouté.

Rien qu'un prétexte

La Fédération d'Afrique de l'Est, qui devrait unir le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, est une bonne idée, mais rien ne montre que Museveni a les ressources nécessaires pour la réaliser. S'il n'a pas pu unir ces pays durant ses 30 ans de règne, quand il était plus jeune avec plus d'énergie, comment pourrait-il y arriver seulement en 5 ans dans sa vieillesse?

D'ailleurs, la Fédération que Museveni propose ne doit pas être une fin en soi. Elle ne peut avoir un sens que si elle permet à la population de vivre mieux. Est-ce que Museveni a permis aux Ougandais de réaliser cet objectif pendant son long règne? La réponse est non. L'Ouganda reste un des pays les plus pauvres et les plus corrompus au monde. Si Museveni ne peut pas bien diriger un pays, il ne peut pas non plus diriger une Fédération de 5 pays.

Museveni disait en 2016 que s'il perdait les élections, il quitterait le pouvoir et retournerait garder ses vaches dans son village. Il est vraiment temps qu'il parte. Si les citoyens des pays de la Communauté Est-Africaine veulent s'unir dans une Fédération, ils trouveront le moyen de le faire sans lui.