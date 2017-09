Afrique de l'Ouest: Coupe UFOA 2017 / groupe B - De la revanche en l'air

Toujours égal à lui-même, Blé Zadi, évite à son équipe une note plus salée. La Côte d'Ivoire chute d'entrée dans le groupe B mais a une chance de relever au plus vite, ce dimanche, face au leader nigérien. Le Mena de Zahoui François a pris le meilleur sur le Sénégal (2-1).

Glodjinon Steve, au prix d'une double parade (85e), refuse l'égalisation à Gnango Ange-Pacôme, arrivé jeudi pour remplacer Zan Bi Roland (victime d'une fracture d'un métatarse et forfait pour le reste de la compétition), et Diabaté inza.

Et aussi s'il a en mémoire la déconvenue d'Abidjan, il se refuse de parler de revanche. Misant plutôt sur le futur qui se réalisera grâce à la "détermination" et à "l'engagement" de ses garçons. Tout simplement parce qu'au "niveau du football, la Côte d'Ivoire est au-dessus de nous".

Même si son sélectionneur, l'Ivoirien François Zahoui, s'attend à une partie difficile. "Ça sera difficile. On sait déjà que techniquement ils sont audessus de nous. Ils ont plus de moyens que nous. Mais on va les embêter. On est venu ici pour embêter toutes les grandes équipes jusqu'au bout", a-t-il confié.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.