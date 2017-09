Ile Maurice: Cellulaires en prison - Deux gardiens de prison face à la justice

L'accès d'un prisonnier à un téléphone portable pourrait leur coûter cher. En effet, deux officiers des prisons de Beau-Bassin et Grande-Rivière-Nord-Ouest respectivement, sont accusés de «permitting prohibited article to be supplied to a detainee».

Sheik Ahmed Fardeen Rustom, 38 ans, et Roopesh Boodhoo, 33 ans, les deux gardiens de prison, sont poursuivis par la justice. Un troisième accusé, Valaydon Pillay Sanassy, âgé de 50 ans, Senior Prison Officer, est entre-temps décédé.

Plaidé non coupables

Les deux accusés ont comparu en cour intermédiaire le lundi 18 septembre. Alors que ces derniers avaient plaidé non coupables, Me Ashik Toorabally, représentant Sheik Ahmed Fardeen Rustom, a présenté une motion spécifique.

L'avocat souhaite entendre les témoignages de Kamlessing Beerbul, Restaurant Keeper, et de l'assistant commissaire de prison, Joganaden Rungadoo. Le procès a été renvoyé au 30 novembre 2017.

Les faits présumés remontent à janvier 2010

Il est reproché à Sheik Ahmed Fardeen Rustom, originaire de Quartier-Militaire, d'avoir permis au détenu Kamlessing Beerbul d'accéder à un cellulaire de la marque Nokia 1202 alors que ce produit est interdit en prison. Ces faits présumés remontent à janvier 2010.

Quant à Roopesh Boodhoo, l'autre accusé, qui réside à l'Espérance, il aurait permis au même prisonnier, placé cette fois-ci à la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest, de prendre possession d'un téléphone Nokia 1202, de deux batteries et d'un chargeur de batterie. Cela se serait passé en 2010. Par ailleurs, il serait impliqué dans un second délit du genre le 7 juin 2010. Cette fois-ci, il aurait donné accès à un téléphone Nokia 1208 au prisonnier.

Précédemment, soit en 2009, Valaydon Pillay Sanassy, Senior Prison Officer, habitant Montagne-Longue, avait été soupçonné d'avoir donné accès à un téléphone portable et à des cartes SIM au même détenu. Le cellulaire en question serait un cellulaire de la marque Nokia 3120 et les cartes seraient des opérateurs Emtel et Orange respectivement.