Ile Maurice: Yerrigadoogate - Me Hurhangee et Nad Sivaramen se rendent à l'ICAC

Sont impliqués dans cette affaire, outre Husein Abdool Rahim et Ravi Yerrigadoo, l'homme d'affaires Sylvio Sundanum et l'avocat Dick Kwan Tat, entre autres. Le premier nommé a fait un statement au Central Criminal Investigation Department le mercredi 13 septembre, contre le dénonciateur. Tandis que l'avocat a, lui, été convoqué par les enquêteurs jeudi 14 septembre.

Ils se sont rendus de leur plein gré au siège de l'Independent Commission against Corruption, ce lundi 18 septembre. Me Ashley Hurhangee, l'un des hommes de loi de Husein Abdool Rahim, le dénonciateur du Yerrigadoogate, et le Directeur des publications du groupe La Sentinelle, Nad Sivaramen, ont remis aux enquêteurs une lettre manuscrite attribuée à l'ancien Attorney General.

