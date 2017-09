Burkina Faso: Situation nationale - Quand Touba interpelle l'Etat et les travailleurs

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à New York aux Etats-Unis, en… Plus »

Si le mouvement a salué les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour « le labeur quotidien au service de la quiétude nationale », il a laissé savoir qu'il n'est pas satisfait de la Justice, mais la laisse faire, pourvu, a-t-il souligné, qu'elle n'innocente pas un coupable et condamne un innocent.

Pour les conférenciers, l'Etat a longtemps failli et manqué de fermeté. Cela n'est pas bon pour le pays, à leur avis. Les conférenciers demandent à l'Etat de sanctionner « la fainéantise des agents de l'Etat ». Le gouvernement doit développer des stratégies pour occuper la jeunesse, selon les mots du coordonnateur du mouvement TOUBA. Il a demandé au passage « l'industrialisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour résorber le chômage de la jeunesse ».

Pour lui, « le respect du serment prêté, matérialisé par l'engagement et le sacrifice au profit du bien-être citoyen, illustre de manière claire le devoir attendu de chaque acteur de la Fonction publique burkinabè ». Un engagement qui s'étend aux membres du gouvernement et au chef de l'Etat lui-même, selon le mot du Coordonnateur du mouvement. Quid de la responsabilité de l'Etat dans la situation que vit le pays ?

Des agents travaillent normalement, mais d'autres ne travaillent qu'une heure dans la journée et cela peut émousser la volonté et l'ardeur des agents consciencieux au travail, ont soutenu les conférenciers. « Nous sommes d'accord pour le droit de grève reconnu au travailleur », a confié le coordonnateur du mouvement TOUBA, mais « des grèves tous azimuts, n'est-ce pas demander sur place la barbe du Bon Dieu », s'est-il interrogé.

Le mouvement TOUBA défend les institutions de la République, selon ses conférenciers. Face à ce que ces derniers ont qualifié de « grèves tous azimuts et de surcroît illimitées » des travailleurs, « manque criant d'engagement citoyen au service de l'Etat » qui « sapent les efforts du gouvernement et tétanisent la vigilance des Forces de défense et de sécurité », les conférenciers du mouvement TOUBA ont appelé le gouvernement à avoir « un regard rigoureux sur les prestations des agents des services de l'Etat ».

Le mouvement de la société civile dénommé TOUBA (Tous unis pour un Burkina apaisé) a organisé une conférence de presse le 16 septembre 2017, à Ouagadougou. Objectif : interpeller l'Etat et les travailleurs face à la situation nationale, selon le coordonnateur du mouvement, Richard Adams Silga et son Secrétaire général, Basile Dah, conférenciers du jour.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.