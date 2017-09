Tunisie: «Cette passion, cette pression... » !

Mais certains supporters impatients s'interrogent déjà sur la capacité du staff technique à faire avancer l'équipe, la rendre solide et même lui permettre de se transcender.

Ce n'est pas un constat sévère de leur part. C'est plus que légitime et même juste, vu les deux derniers ratés en championnat. Franchement, je vais aller droit au but. J'assume comme tout le bureau directeur certaines erreurs volet gestion de l'effectif. Chapitre staff technique, rien ne sert de revenir en arrière. Maintenant, Marco Simone a besoin de réussite et d'implication d'ensemble (solidarité de groupe). Certes, au fil des semaines, il a installé le système qu'il affectionne.

Sa volonté de maîtriser le jeu le guide. Mais face à des équipes plus volontaires et non pas mieux structurées sur le terrain, le CA a baissé la garde. Il n'est pas question de mainmise technique adverse qui a fait voler en éclats le bloc clubiste. Face au Stade Tunisien et à Kairouan, c'est leur jeu en contre qui nous a été fatal. Par la suite, bizarrement, nous sommes apparus sans solutions» !

«Besoin de puissance et de convictions»

«Je ne suis pas un spécialiste, mais juste un connaisseur et un passionné. Le CA, dans son jeu, a besoin de puissance et de convictions. Il faut comprendre que les erreurs individuelles et collectives nous ont plombés. Il faut y remédier.

Actuellement, nous avons les yeux rivés sur l'avenir. Les réunions se multiplient. Maintenant, il faut mettre l'organisation en place tout en faisant les meilleurs résultats.

Aux joueurs aussi de montrer qu'ils peuvent faire partie du projet. Cette saison compte énormément ! Beaucoup même !

Il n'y a pas d'objectif irréalisable mais on veut faire du mieux possible. On a envie de faire mieux. On doit faire mieux.

Vous savez, au CA, personne ne bénéficie de l'immunité.

Actuellement, Simone est en train de bâtir son groupe à sa guise, imposer son discours et son style à ses joueurs».

«Nous ne sommes pas là pour préparer les guillotines !»

«Je sais que le coach s'adapte vite. Cette passion, cette pression, il s'en imprègne au fil des jours. Quant à nous, nous ne sommes pas là pour préparer les guillotines! Même si le début de saison chaotique ne manque pas de susciter des critiques, comme il fallait s'y attendre. Les observateurs ont vite fait de rejeter la faute sur les uns ou les autres. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique, même si ça ne marche pas comme nous l'avons souhaité. A qui la faute? A tout le monde-pardi ! Nous avons tous été accusés à tour de rôle. Mais nous restons solidaires.

Nous ne sommes pas des lâcheurs! Non, nos détracteurs ne sont pas forcément à côté de la plaque. Mais il faut éviter d'accuser les gens pour des faits dont ils ne sont pas réellement responsables !

Il faut éviter de chercher le bouc émissaire tout désigné. On ne va pas s'en prendre au coach même s'il doit revoir son plan. On ne va pas s'en prendre aux joueurs. Tu regardes le banc, tu n'as pas le choix de faire deux équipes. Là est le problème peut-être ! Mais je rappelle que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Franchement, il faut arrêter de faire du pipeau à tout le monde.

Il faut gérer et s'atteler en parallèle à la vraie reconstruction de l'écurie clubiste dès maintenant. Au moins, il faut qu'on sorte des sentiers battus. Bien entendu, seuls les résultats permettront de mettre un bémol à ces critiques un peu trop hâtives mais légitimes. Cela dit, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds.

Le processus de direction et notamment au niveau des transferts étant la cible des critiques, on doit expliquer comment marchent les choses au CA. Estimer aujourd'hui la qualité d'un bureau directeur mis en place il y a quelques jours est inapproprié.

Nous devons continuer à travailler et prendre des décisions de manière efficace, en totale coordination avec tout le directoire.

A la fin, rien ne pourra empêcher de dresser un bilan.