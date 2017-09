Tunisie: Marche contre la loi sur la réconciliation administrative

Toutefois, et pour ne pas enfoncer davantage l'Instance dans ses problèmes internes, les trois… Plus »

Pour lui, «cette loi a été massivement rejetée il y a maintenant deux ans car elle n'est d'aucune utilité pour le citoyen et vise à blanchir les corrompus et à imposer la réconciliation avec eux sans l'approbation du peuple». Le mouvement de protestation continuera jusqu'à l'invalidation de cette loi, a-t-il affirmé.

Proposée par la présidence de la République et soumise au parlement depuis juillet 2015, la loi de réconciliation administrative, initialement appelée «loi de réconciliation économique et financière», a suscité une large polémique ce qui a conduit à reporter plusieurs fois son adoption.

Adoptée mercredi dernier en plénière de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) avec 117 voix pour, 9 voix contre et une seule abstention, ce projet de loi fait face, depuis 2015, à une large opposition de la société civile, de plusieurs organisations, partis politiques et personnalités nationales.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.