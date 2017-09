Tunisie: Sans l'ombre d'un doute

Toutefois, et pour ne pas enfoncer davantage l'Instance dans ses problèmes internes, les trois… Plus »

Dès le retour des vestiaires, Bourguiba tente de secouer l'apathie offensive de ses hommes en incorporant Sadok Lourimi et Frej Rejeb. Mais c'est toujours le club du Bardo qui se montre le plus dangereux sur une même action, par le biais de Komé qui tire n'importe comment à deux mètres de la cage, puis par Hosni dont l'essai est paré par Helal (46').

Toutefois, durant la première demi-heure, on n'assiste qu'à de petites occasions: une tête du défenseur central stadiste Jassem Khemiri qui trouve un gardien sudiste, Khoubaieb Helal vigilant (14') suite à un coup franc de Jedaied, même si le jeune arrière stadiste se trouve en position de hors jeu. Ensuite, sur un coup franc direct, Ben Akremi cherche à surprendre de loin Helal (25'). Sur cette lancée, Komé ne s'applique pas sur sa frappe, seul devant les buts adverses (27') avant de se racheter deux minutes plus tard.

Dos au vent, les hommes de Mohamed Kouki dominent cette première période. Très remuant, l'avant-centre ghanéen Erick Komé sème la panique à de nombreuses reprises au sein de l'arrière-garde sang et or.

Son remplaçant, Noureddine Bourguiba mesure tout le travail qui lui reste à faire d'autant plus que durant le premier half, son équipe n'a pratiquement rien montré, subissant le jeu, concédant la bataille du milieu et multipliant les maladresses dans toutes les zones du terrain.

