La Fédération burkinabè de football qui amorce un nouveau virage devrait s'intéresser de plus près à ce jeune homme qui pourrait constituer un renfort de taille pour Paulo Duarte. A l'approche des prochaines échéances qui pointent à l'horizon, notamment les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde, le staff technique des Etalons peut encore peaufiner son secteur offensif. Et l'arrivée de Djakaridja Traoré, dit Djak, devrait ajouter une corde à l'arc du sélectionneur Paulo Duarte.

« Unité, Progrès, Justice ». Voici la devise du Burkina Faso. Trois mots qui illustrent parfaitement l'état d'esprit de la Fédération burkinabè de football (FBF). Depuis quelques mois, la FBF, sous l'impulsion de son président, Sita Sangaré, a activement travaillé en coulisses, afin de préparer l'avenir des Etalons. Cela s'est accéléré avec la nomination de Paulo Duarte au poste de sélectionneur national, il y a quelques mois. Sa venue a aussi suscité de l'engouement auprès de certains jeunes joueurs qui ont des envies de jouer pour le Burkina Faso. C'est le cas d'ailleurs du jeune footballeur du Recreativo Huelva d'Espagne, Djakaridja Traoré, dit Djak qui a annoncé, à l'issue d'un entretien qu'il nous a accordé depuis l'Espagne le dimanche 11 septembre 2017, son envie de jouer pour le Burkina Faso et ce , malgré les appels du pied de son pays d'origine le Mali et de la Côte d'Ivoire, son pays d'adoption.

La 3e place du Burkina Faso à la récente CAN au Gabon et son parcours exceptionnel aux éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018 attisent les convoitises de plusieurs joueurs africains qui nourrissent l'immense désir d'arborer un jour la tunique verte. C'est le cas du jeune prodige du Recreativo Huelva du Championnat de deuxième division d'Espagne Djakaridja Traoré.

