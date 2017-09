Tunisie: L'été meurtrier !

Toutefois, et pour ne pas enfoncer davantage l'Instance dans ses problèmes internes, les trois… Plus »

Secundo, le CA a un problème de mental. Ce n'est pas un problème de motivation. Les puristes le reconnaissent. Il faut créer les conditions pour, d'entrée, être à fond. Car le manque d'abnégation du groupe est criant. Un problème qui trotterait dans l'esprit des joueurs, et qui n'est toujours pas réglé. Il faut travailler ce volet pour améliorer le rendu de son équipe. Car jusque-là, le CA n'y arrive pas ou plus, preuve que, dans ce domaine, les Clubistes n'ont pas vraiment avancé.

Bref, le CA a peiné en Algérie face au Mouloudia, un adversaire qui évolué en 4-2-3-1, un plan qui permet une occupation rationnelle des espaces-clés du terrain. Il y a eu certes ce penalty non décrété pour le CA, mais sur le but des locaux, il n'y avait pas d'hors-jeu.

Sauf que si l'on se demande pourquoi le gardien Charfi n'a pas encore pris du galon, la question est aussi valable pour les tauliers de la défense. Pourquoi avoir choisi Tka au détriment de Ifa et Jaziri? Pourquoi le choix de Hamza Agrebi au détriment de Belkhither ? Mis à part ces joueurs, les Kchok, Zemzemi, Khefifi et Aounallah sont à leur place sur le banc...

Une fois de trop, le onze du coach lombard a été chambardé. Seïf Tka et Opoku (le meilleur joueur du CA) dans l'axe, Abdi et Agrebi sur les flancs, Dkhilali, Khlil et Ben Yahia au milieu, Hadded, Chenihi et Saber Khelifa devant. Une orientation en 4-3-3 à laquelle il manquait un régisseur, un temporisateur ayant la clairvoyance de Darragi. Il faut dire qu'en termes d'alternatives, les titulaires d'hier ciraient le banc cette fois-ci.

