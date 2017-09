Tunisie: «L'entourage de Riahi a fait le vide autour de lui...»

Toutefois, et pour ne pas enfoncer davantage l'Instance dans ses problèmes internes, les trois… Plus »

Et comme la crise est en train de s'installer au Club Africain, on fait du bricolage, faute d'avoir un projet sportif préétabli et de fins connaisseurs du football pour encadrer l'équipe».

Avoir un président de club qui ne comprend rien au football n'est jamais un handicap. Vous croyez que Silvio Berlusconi ou Noël Le Graët comprennent tout aux affaires du football ? Ils sont tout simplement entourés de gens compétents qui pensent à l'intérêt de leurs institutions sportives et non pas à leur propres intérêts.

Le problème au Club Africain, c'est l'entourage du président qui a fait le vide autour de lui. Slim Riahi est entouré de personnes qui ne comprennent rien au football et qui ont exclu de l'entourage du président les anciens joueurs qui sont aussi enfants du club. Wajdi Essid et Samir Sellimi sont partis. Quant à mon ami Ridha Dridi, j'aurais aimé qu'il n'intègre pas le club en cette période où il n' y a pas de projet sportif clair.

Puis, Simone était un joueur moyen, mais il avait la chance d'avoir joué à l'AC Milan. Comme entraîneur, il n'a pas fait une grande carrière non plus. Comme coach, il a eu aussi de la chance, puisqu'il a entamé sa carrière à la tête de l'AS Monaco. Mais il n'a pas fait grand-chose depuis.

Le problème, c'est qu'on fait partir Ellili pour recruter un staff technique italien qui ne connaît rien de la réalité du football tunisien. Si le but d'amener Simone est d'établir un projet sportif sur dix ans, je peux vous dire qu'on aura pour toujours un club construit sur des bases solides. Mais au CA, le public n'attend pas. Les supporters veulent voir leur équipe remporter des titres, maintenant et tout de suite.

