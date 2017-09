C'est vers 15 heures, heure locale, qu'Emmanuel Ramazani Shadary, Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'intérieur et sécurité, a foulé le sol de Kananga, chef-lieu du Kasaï Central. Ce, en perspective du forum sur la paix dans l'espace Kasaï qui débute cette semaine.

A l'aéroport de Lungandu, outre Emmanuel Ramazani Shadary, il y avait également Jean-Pierre Kambila, Directeur de cabinet Adjoint du Président Kabila, qui, depuis plusieurs mois et sur instruction du Chef de l'Etat, a piloté le processus de paix au Grand Kasaï où les affres du phénomène Kamuina Nsapu ont fait des dégâts énormes. Dégâts qui, par ailleurs, après l'entente avec la famille régnante de ce chef coutumier et son inhumation selon les rites requis, devraient être, à jamais, ensevelis, selon des espoirs croisés, par le forum sur la paix au Grand Kasaï. Ce lundi 18 septembre, sauf imprévu, les travaux sont sensés débuter. Toutefois, des fortes délégations des diplomates et officiels dont le Premier Ministre Bruno Tshibala, revenu au pays hier, sont annoncées. D'où, il y a risque que l'ouverture ait lieu ce mardi.

Inclusivité

Le VPM Ramazani Shadary s'est confié à chaud à la presse locale, nationale ainsi qu'internationale représentée à l'aéroport de Kananga Malandji wa Nshinga. Il a insisté sur l'inclusivité de ces assises et, aussi, sur la nécessité d'une bonne implication de la presse dans le processus de paix dans l'espace Kasaï. A tout dire, il a fortement appelé la presse locale à s'illustrer en acteur de paix, en diffusant des messages qui apaisent les esprits. A peine arrivé, le patron de la territoriale a présidé un Conseil provincial de sécurité au Gouvernorat. "Nous venons pour la conférence sur paix, la réconciliation et le développement dans tout le Grand Kasaï qui réunit cinq provinces, le Président de la République nous a promis qu'il se battrait pour la paix notamment, ici dans le Kasaï, à Kananga.

Le Président de la République nous avait promis qu'il y aura la paix et voilà, nous y sommes maintenant, la voici. Et maintenant, il faut une conférence de la paix pour qu'en se regardant en face, les uns et les autres puissent se dire des vérités et se réconcilier ", a dit le VPM Ramazani Shadary. Après avoir reçu les honneurs des forces de l'ordre et autres autorités officielles au Gouvernorat de Kananga, il a effectué une visite de quelques sites avec toute sa délégation qu'a eu à rejoindre celle de la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI- conduite par Jean-Pierre Kalamba.

Le point d'orgue du premier jour au Kasaï central d'Emmanuel Ramazani Shadary est, à plus d'un titre, le Conseil de sécurité qu'il a présidé puis sa rencontre d'avec la presse. Au cours de ce dernier, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a particulièrement répercuté le message donné dès l'aéroport de Lungandu. Secondé par Jean-Pierre Kambila et Gaston Musemena, Emmanuel Ramazani Shadary a démontré, dans une approche pédagogique, à son assistance, les enjeux du Kasaï et du pays ainsi que la responsabilité et devoir du journaliste pour un retour au calme intégrale au Grand Kasaï.