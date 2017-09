Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire Assemblée Nationale - les lois essentielles attendues d'urgence!

Les Députés nationaux ont retrouvé le chemin de l'hémicycle du palais du peuple vendredi, 15 septembre 2017, aux alentours de 13 heures. C'est une session de tous les enjeux. Car, les lois essentielles y sont attendues en toute urgence.

A l'occasion de l'ouverture de ladite session, le président de l'Assemblée Nationale, Aubin Minaku, a prononcé un discours interpellateur pour tous les congolais, en général, et les députés nationaux, en particulier. Dans son speech inaugural, l'élu d'idiofa a convié les différentes composantes de la communauté nationale à apporter leur pierre à l'édifice, à travers des discours raisonnables, consciencieux et de paix, dans le but de conduire, sans contrainte, le pays aux élections.

Le Palais du peuple a revêtu sa plus belle robe lors de la rentrée parlementaire intervenue le weekend dernier. Ils étaient tous présents, Ambassadeurs, Ministres, Président du CNSA, Procureur Général, et bien évidemment les Députés nationaux et Sénateurs. Ensemble, ils ont pris part à l'ouverture de cette session ordinaire de septembre 2017.

Dans son discours inaugural, Aubin Minaku a indiqué que les élections ne doivent s'organiser ni dans la précipitation, ni avec une lenteur excessive.

Session de défis

La rentrée parlementaire intervient au moment où le pays va de mal en pis, d'autant plus que tous les signaux sont en rouge : la dépréciation du franc congolais, une crise perpétuelle caractérisée par la grève généralisée dans le milieu universitaire, le retard de paiement de salaire des fonctionnaires, des médecins et des magistrats. Certes, une crise sociale qui grimpe au jour le jour, une instabilité du cadre macroéconomique.

En gros, l'heure est grave, a dit le Président de l'Assemblée Nationale, car la crise est économique et sociale sur l'échelle du pays. Comme si cela ne suffisait pas, l'Assemblée nationale doit adopter le projet des lois de finances et des codes miniers, qui auront une répercussion positive sur l'économie congolaise.

Cependant, la balle est dans le camp de Députés et Sénateurs car, en dépit des lois votées, le peuple vit dans des conditions pénibles. La misère n'épargne personne, les lois qui sont adoptées lors de la session du mois de mars, n'ont jamais été appliquées sur terrain, la situation se dégrade.