Congo-Kinshasa: Elections Assemblée Nationale - Minaku parle, Muabilu applaudit, Bazaïba rejette !

Somme toute, la crise généralisée est réelle, comme affirment aussi bien les autorités congolaises que le peuple, lui-même. Le cri de ralliement apparaît pratiquement le même pour tous les acteurs sociopolitiques et religieux: «l'heure est grave ». C'est cette fois-ci ou jamais. Le Parlement et le gouvernement sont soumis à trouver réellement des solutions aux crises en présence, comme l'a si bien recommandé l'Honorable président de l'Assemblée Nationale.

En réaction, Pius Muabilu Mbayu Mukala, Président national du Congrès National Congolais, CNC, a salué le message lancé par son Président. Par ailleurs, s'inclinant devant le calendrier proposé pour cette Session, il a pris langue au sujet des élections. Il se dit être prêt à affronter les élections. Car, dit-il, tous ses militants se sont suffisamment préparés et ils sont conscients de leur mission. Pour lui, ce qui bloque la machine ce sont des moyens logistiques que la CENI et le Gouvernement doivent apprêter de manière à éviter le pire, après les suffrages.

Vendredi 15 septembre 2017, le monde entier a célébré la journée mondiale de la Démocratie. En RD. Congo, ladite fête a coïncidé avec l'ouverture de la Session parlementaire. Cette dernière a été marquée par le mot d'ouverture, lu par l'Honorable Aubin Minaku, Président de la Chambre Basse du parlement. C'était devant la Représentation nationale, les membres du gouvernement et du corpus diplomatique. Ici, il a invité le Gouvernement congolais et le Parlement à travailler en synergie, afin de faire face aux multiples crises qui ont élu domicile en RDC. «L'heure est grave, j'invite le Gouvernement autant que le Parlement de la République, à travailler en parfaite synergie, de sorte que la crise réelle en face soit éradiquée de manière à atteindre le développement durable dans tous les secteurs, tel que souhaité pour l'intérêt général des congolais», a dit Aubin Minaku.

C'est l'Honorable Minaku qui a présidé la cérémonie. Dans son speech inaugural, il a insisté sur les élections. Mais, celles-ci ne doivent pas se faire dans la précipitation, ni moins encore, en obéissant à la sagesse du "Festina lente" proscrivant les lenteurs dues à la manipulation des contraintes. Il a dit, en un mot : "ça vaut la peine d'insister, pas de précipitation inconsidérée, ni lenteur excessive". Discours auquel a adhéré à la lettre, l'Honorable Pius Muabilu, Président du CNC et membre influent du Bureau Politique de la Majorité Présidentielle. Tandis que de son côté, Eve Bazaïba, Secrétaire Générale du MLC et Coordonnatrice du Front pour le Respect de la Constitution, c'est une distraction de plus.

