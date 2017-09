Dans le cadre de la mobilisation citoyenne de la population pour le retour à l'ordre constitutionnel et la tenue des élections dans l'esprit de l'accord de la CENCO, Me Patrick Pindu, Directeur Exécutif de la Ligue Congolaise pour les droits de l'homme et les élections (LICOPADEL), a sensibilisé la population de Kinsenso le samedi 16 septembre 2017.

Axée sur les notions de démocratie, de droits de l'homme et le processus électoral 2017-2018, cette matinée, réalisée avec l'appui de NED, a permis à la LICOPADEL d'exhorter les citoyens congolais à exercer, sans peur, leurs droits vis-à-vis de ses dirigeants. Car, indique Me Patrick Pindu, «dans un pays démocratique, seul le peuple est souverain. Vous devez briser la peur et ne pas vous sous-estimer quand vous voulez exercer votre droit. Il faut dénoncer toujours les bavures des agents de l'ordre. Personne n'est au-dessus de la loi».

Devant plus de 165 participants, l'équipe de la LICOPADEL a énuméré les fondamentaux de la démocratie dans un pays. Notamment, la souveraineté du peuple où l'on considère que c'est ce dernier qui est au dessus de tout et il lui revient de décider sur son avenir ; le pluralisme social, économique et politique ; le gouvernement reposant sur le consentement des gouvernés (le peuple choisi librement ses représentants) ; la règle de la majorité, c'est-à-dire, que les décisions prises par le gouvernement renferment les attributs de la majorité de la population ; valeurs de tolérance et de pragmatisme ; la reconnaissance des droits des minorités ; garantie des droits fondamentaux de la personne humaine ; élections libres et justes ; égalité devant la loi ; procédure légale et régulière (donner le pouvoir et le crédit à la justice) ; les valeurs des coopérations et compromis ; les limites imposées au gouvernement par la Constitution.

A ces 12 piliers, Me Patrick Pindu a ajouté les quatre valeurs de la démocratie, à savoir : la liberté, la participation, l'égalité et la justice distributive. Pour Me Patrick Pindu, ce sont des valeurs sur lesquelles se fondent toute démocratie. Car, dans un pays de démocratie, les dirigeants doivent être compétitifs, inventifs et créatifs. C'est-à-dire, ils doivent chercher à résoudre les problèmes qui se posent dans la société pour espérer mériter la confiance du peuple. Ainsi, dans une démocratie, toutes les libertés reconnues à la personne humaine doivent être garanties. Et d'ajouter que toutes les caractéristiques de la démocratique représentent un idéal, une perfection qu'il faut tenter d'atteindre.

Pour le Directeur de programme de la LICOPADEL, Philippe Mangala, le peuple congolais doit être informé, formé et éduqué sur les notions de la démocratie, des droits de l'homme et des élections. Car, souligne-t-il, un peuple qui ne connaît pas ses droits est un peuple foutu. Intervenant au cours de cette conférence de sensibilisation, M. KANGA MULUKU Léonard, Chargé de Suivi, Evaluation et Monitoring, a planché sur la marche du processus électoral. Pour lui, le peuple congolais doit être vigilant et pas dupe. "Lors des élections, vous devez voter utile et sans peur, ni influence. C'est-à-dire, voter le candidat par rapport à son projet de société, et non pas par les promesses irréalisables", a-t-il conclu.