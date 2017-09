Congo-Kinshasa: La Communauté Songye est en deuil Kinshasa - Anaclet Mwembo n'est plus !

A Kananga, en RDC, s'ouvre ce lundi 18 septembre le Forum sur la paix et la réconciliation dans les cinq… Plus »

Le défunt a quitté la terre de ses ancêtres à l'âge de 88 ans laissant, ainsi, une grande désolation pour ceux qui l'ont connu. Particulièrement, la grande star de la musique traditionnelle songye, Mputu Ebondo Mi-Amor, son beau fils. Cette figure emblématique souligne qu'il venait de perdre celui qui était comme son deuxième père. «Il fut un deuxième papa pour moi. Entre lui et moi, ce n'était pas une relation entre beau-père au beau-fils. Quand je suis allé demander la main à sa fille, mon épouse, il m'avait dit que "ma fille est l'aînée de mes enfants. Ainsi, il en sera de même avec toi. Alors, tu es mon fils aîné". J'ai eu la chance de rencontrer un tel papa. Et, sa mort m'a vraiment terrassé», a fait savoir le "Pharaon Noir".

Anaclet Mwembo est le géniteur de Marie Somwe et de l'Abbé Richard Kitengye. Respectivement, épouse de Mi-Amor et Recteur du Grand Séminaire Malole dans l'archidiocèse de Kananga.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.