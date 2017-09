Congo-Kinshasa: Nouveau virage RDC - L'Assemblée Nationale face aux grands défis !

Vendredi 15 septembre 2017 était une journée importante pour la RD. Congo qui, depuis un bon bout de temps, vit des situations précaires, et en défaveur de l'épanouissement de sa population.

Il s'agissait bel et bien, de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2017 au Parlement. Celle-ci est très cruciale puisqu'elle comporte à sa charge, les grands défis à relever urgemment pour sauver le pays d'un précipice dont la population voit mal venir le dénouement. Pour plusieurs membres de l'opposition, le discours du Président de l'Assemblée Nationale, Aubin Minaku, n'avait pas le contenu auquel le peuple s'attendait. En effet, pour eux, les problèmes ne doivent pas seulement être cités comme sur une liste d'appel, mais, ils doivent être traités et dans le plus bref des délais.

Au cours de la cérémonie du 15 septembre 2017 dans les deux chambres du Parlement, il n'y a eu qu'un seul point majeur à l'ordre du jour, c'est l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2017. A l'Assemblée Nationale, lieu où siègent les Députés de la République, il est prévu l'examen et le vote du projet des lois des finances 2018 et des lois contre le terrorisme. Il sera également question, de la réforme fiscale pour maximiser les recettes du pays, qui sont de plus en plus affaiblies. Le Parlement congolais reconnaît la crise très préoccupante qui ronge le secteur économique et social du pays. Sur ce, il souhaite contrôler davantage les finances et améliorer le climat des affaires en RD. Congo. Sur la table de décisions, il est prévu, entre autres, la mise en œuvre du Traité de l'OHADA.

Dans son discours d'ouverture, le Président de l'Assemblée Nationale, Aubin Minaku, a rappelé à tous les participants que la création d'un cadre qui pourra mener le pays vers les élections sera la bienvenue. «La CENI, le CNSA et tous ceux qui ont la charge de l'organisation des élections dont le gouvernement, doivent se mobiliser activement pour publier un calendrier électoral dans un délai accepté sans précipitation inconsidérée, ni lenteur excessive», a-t-il signalé en sursaut. Mais, à l'heure où il en est, la population congolaise n'attend plus tellement de la part des dirigeants, des lois essentielles, des programmes d'examen et de vote de lois, même si c'est par cela qu'il faudrait procéder. Mais, plutôt, des actions concrètes et évidentes, pouvant mettre de côté les estimations sans aboutissants, et rendre tangibles leurs attentes.

Il a réagi par rapport aux décisions des autorités congolaises qui ressemblent de plus en plus à des promesses non traitées, et loin d'être réalisées. Un discours très critiqué par certains Députés. Selon eux, il faudrait un cycle régulier des élections, avec des dates précises et non probables. Le respect de la Constitution est toujours placé au panthéon de la scène. "Le Gouvernement a prouvé son incapacité à procurer le bien-être social depuis quinze ans, et pour palier les problèmes qui marquent à la culotte, tous les Gouvernements qui y sont passés, le respect du cycle des élections est le préalable nécessaire, selon la population congolaise", a dit un Député, dans une interview. "Un Accord a été signé en 2016 pour mener sur la bonne voie le processus électoral. Et, la date à laquelle les décisions adoptées doivent laisser couler leurs retombées approche à pas de géant. Tandis que le processus, lui, arrive sur une démarche de doute et d'hésitation. Les pensées sont désormais, tournées vers ceux qui ont la charge des instances habilitées à dissoudre les blocages politiques, économiques et sociaux du pays. Il faudrait donc, corriger les erreurs de 2016 maintenant en 2017", a fait savoir un Opposant.

Certes, il y a lieu de souligner que le désir ardent du congolais actuellement est d'aller aux élections. Mais, ils affirment un réel manque de volonté politique, et un massacre de la démocratie. L'heure est au vrai dialogue, à une alternance évidente qui va faire respecter les engagements pris par tous les camps. Si la démocratie a toujours une place en RD. Congo, il faudrait aller dans le sens des actions communes, et non de pensée unique. Il ne reste qu'à observer d'un œil vigilant, l'évolution de ces assemblées plénières qui vont débattre sur la vie et la survie de la Res Publica.