Congo-Kinshasa: Quart de finales de la Coupe de la CAF Ben Malango offre à Mazembe une belle victoire au Soudan!

Le Tout-Puissant Mazembe Englebert a presque tous ses deux pieds en demi-finales de la Coupe de la Confédération, édition 2017.

Le club congolais s'est imposé le samedi 16 septembre, en déplacement, au Soudan, devant Al Hilal d'Obeid, sur la marque de 2 buts à 1. Les deux buts de Mazembe porte la signature de Ben Malango Ngita, ce jeune attaquant de 24 ans, qui monte en puissance. Le match retour se joue dans une semaine, soit le 24 septembre, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi.

Menés à la 23ème minute sur un centre foireux de Mohamed Tahir, qui a trouvé Kevin Mondeko très mal positionné, pour un but contre son camp, Pamphile Mihayo et ses poulains n'ont pas baissé le moral. Par contre, ils se sont jetés à l'eau comme des véritables crocodiles, et ont poussé davantage, à la recherche d'une égalisation. C'est ce que Ben Malango va démontrer 7 minutes plus tard, en écrasant et passant au milieu de deux défenseurs soudanais, avant de lâcher un tir croisé pour l'égalisation. L'on joue la 30ème minute. Pour la suite, Al Hilal se révèle un peu percutant mais en vain. Hamisi Kizz seul devant le gardien Sylvain Gbohouo voit sa frappe écrasée passer juste à côté.

La mi-temps intervient sur ce score. A la reprise, les deux équipes se lancent, chacune, à la quête d'une victoire. Le jeu est amplement disputé. Alors que l'on s'acheminait lentement mais sûrement vers un match nul (1-1), Chico Ushindo monte, perce de belle manière la surface de réparation, et obtient un pénalty. Ben Malango s'approche et prend à contre pied le gardien soudanais pour le deuxième but, synonyme d'une victoire à l'extérieur. Pour le coach Pamphile Mihayo, les changements qu'il a apportés ont payé : « Al Hilal Obied est une bonne équipe. C'est pourquoi j'ai ressenti un peu de stress chez les nôtres au cours de la première partie du match. Ensuite nous avons su profiter de leur baisse de régime. J'ai fait des changements pour apporter plus de vitesse... ».

Tandis que son collègue, Ibrahoma, l'entraîneur d'Al Hilal d'Obeid, son équipe a été trahie par la fatigue : « des erreurs individuelles nous ont été fatales. L'équipe, a fait un gros match pendant la première moitié, ensuite ils ont baissé de pied en raison d'une évidente fatigue. Il faut tenir compte du fait que je ne peux compter sur un effectif composé seulement de dix-huit joueurs ». Pour le match retour, Pamphile promet de renforcer l'équipe par l'apport de certains joueurs convalescents et qui seront disponibles à Lubumbashi ». Pour se qualifier au retour, Mazembe n'aura besoin que d'un nul. Une victoire ne fera plus que le bonheur des Corbeaux et son public lushois. Le pire sera la défaite, et surtout une défaite sans marquer le moindre but.

Par ailleurs, des huit équipes présentes en quarts de finale, le Tout-Puissant Mazembe est la seule mieux placée pour le carré d'as après sa victoire à l'extérieur. Les autres quarts ont vu, en effet, SuperSport United (Afrique du Sud et Zesco United (Zambie) se quitter par un nul sans but (0-0) ; puis, deux courtes victoires à domicile du FUS de Rabat sur le CS Sfaxien (1-0) ; MC Alger (Algérie) Vs Club Africain (Tunisie) (1-0).

Le Tout-Puissant Mazembe, champion en titre, prend une option de conserver son titre.