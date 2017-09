Tunisie: Un goût d'inachevé

Ce fut en sorte un football à l'emporte-pièce et où les interventions de part et d'autre manquèrent souvent du respect des règles de jeu si bien que certains parmi les joueurs des deux équipes en firent les frais, notamment Walid Karoui du côté sfaxien qui a dû quitter le terrain à la 27e minute du jeu sur le brancard suite à un coup dur contracté au niveau du péroné avant d'être emmené en urgence à l'hôpital le plus proche... Aux dernières nouvelles, son état de santé nécessite un mois de repos... Sokary a lui aussi contracté une blessure à la 79e de jeu qui l'a contraint à quitter le terrain !

L'arbitrage du Sud-Africain Daniel Bennett n'a pas été de son côté au niveau escompté, accordant surtout un penalty inexistant à l'équipe locale qui a décidé du sort de la partie. Le coup de réparation a été transformé en but par l'avant, Karim Ben Arif, à la 18e minute de jeu.

Le tournant

Cette faute d'appréciation a pesé ensuite, et de quelle manière, sur le cours du jeu. Les joueurs du FUS ont consolidé ensuite beaucoup plus leur arrière-ligne pour lui assurer la solidité escomptée, tout en optant pour des contres rapides, alors que, du côté sfaxien, on a surtout manqué de lucidité et de concentration à l'approche des bois adverses. Les occasions propices de scorer ne leur ont pourtant pas manqué, aussi bien en première mi-temps qu'au cours de la seconde. L'avant Alaa Marzoughui s'est même complu dans des ratages monstres aux 20e et 38e de la première période de jeu, tout comme au début de la seconde période, ce qui a poussé son entraîneur, le Portugais José Da Mota, à le remplacer dès la 63e minute de jeu par l'autre avant, Mohamed Waliou N'doye.

Le pressing imposé par le CSS sur son vis-à-vis au cours des trente dernières minutes de jeu n'a pas apporté de changements au score. Et c'est sur une défaite quelque peu cuisante que la partie prit fin.

Impressions d'après match

C'est d'ailleurs l'avis de son entraîneur, Da Mota, à l'issue du match qui a fait part de sa satisfaction quant au volume de jeu présenté par les siens, exprimant toutefois son regret de n'avoir pas pu le concrétiser par des buts. Il a souligné au passage sa conviction de voir ses protégés surmonter cette défaite au match retour, prévu vendredi prochain à Sfax, par une victoire bien plausible qui leur déblayerait la voie vers les demi-finales de l'épreuve.

Pour sa part, le coach marocain Walid Ragragui a précisé que le match a été bien difficile. Le mérite revient à ses protégés qui ont su comment remporter les trois points de la victoire qui devraient leur permettre de négocier le match retour avec plus de conviction et de souci de bien faire. Il n'a pas toutefois manqué de souligner les difficultés rencontrées par les siens au cours du jeu, face à un adversaire aux potentialités intrinsèques bien plausibles.

Fiche technique

- Stade du Complexe sportif Moulay Hassen de Rabat.

- Beau temps, terrain en bon état, public moyen.

- FUSRabat : CSS : 1-0

- But réussi sur penalty par Karim Ben Arif à la 18e minute.

- Arbitrage sud-africain, Daniel Bennett.

- FUS Rabat : Majid, Indow, Skmé, Aroui, Maâchi, Diakité, Saoud, Ben Arif, Tamoumi, Bahraoui, Skoba.

- CSS : Gaâloul, Mathlouthi, Raymond, Meriah, Ben Salah, Sokary (B. Ali), Aouadhi, Karoui (Amoudouni), Hannachi, Marzougui (N'daye), Chaouat.