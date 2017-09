Tunisie: La dernière ligne droite

Personne ne peut aujourd'hui l'ignorer : cette grande manifestation pédestre a gagné du temps et tous ses acteurs sont en train de vivre quelque chose de magnifique. Tout ce qu'elle peut susciter est une bénédiction pour le sport.

C'est Carthage qui abritera une course des plus prisées tant pour la splendeur des monuments puniques que pour un parcours qui appelle au dépassement de soi. Les mordus ainsi que les novices en termes de course à pied vont s'élancer pour 16 km de plaisir au lieu des 12 programmés lors des deux dernières éditions. Le «Run In Carthage», terrain de jeu idéal à qui sait prendre de la hauteur, va permettre à plus d'un de mettre le physique et le mental à l'épreuve du défi et d'atteindre des objectifs.

Personnel et communautaire tout à la fois, le «Run In Carthage» est, à l'image de la course à pied, une ouverture sociale, une source d'évasion et de plaisir indéniable. Il faut dire que c'est souvent dans les contextes les plus favorables que sont nés les génies du sport, mais c'est aussi dans les rendez-vous exceptionnels qu'ils s'épanouissent encore davantage. C'est ce que la vie sportive nous enseigne de façon générale. Et c'est à l'actuelle équipe organisationnelle d'écrire sa propre histoire.

C'est en cela d'ailleurs que le «Run In Carthage» est devenu au fil des années un événement incontournable de la course à pied en Tunisie. Qui plus est, le sens organisationnel aiguisé de l'Association Mégara pour la Jeunesse, présidée par Riadh Ben Jazia, avec la collaboration de la mairie de Carthage et le soutien de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle participent, pour beaucoup, au succès de cette course très prisée.

Depuis qu'elle avait commencé à ambitionner la perfection dans son sens le plus large, cette association, qui organise aussi les Foulées du Mégara, s'est reconvertie dans une mécanique de précision, où tous les rouages fonctionnent en même temps. C'est peut-être cela le secret qui pourrait amener la réussite tant convoitée. L'esprit de groupe, la solidarité et l'efficacité, ça fait gagner. Il y a tant de promesses dans une manifestation qui ne manque pas de s'inscrire dans le droit fil des défis à relever et des objectifs à atteindre. C'est dire à quel point le «Run In Carthage» en a la passion éveillée, comment aussi les organisateurs en prennent la mesure.

La voie de la performance et de l'exploit

Ceux qui connaissent de près ou de loin cette Association, qui ont vécu avec elle des moments exceptionnels et inoubliables, savent parfaitement qu'elle se donne aujourd'hui un rendez-vous avec l'histoire. Elle n'incarne pas seulement le présent et l'avenir, elle ressuscite, à travers ce qu'elle ne cesse de laisser entrevoir dans ses différentes activités tout ce qui donne un sens à la course à pied.

Ce qui a été déjà accompli est réellement sur la voie de la performance et de l'exploit. Il apporte la preuve que le Comité d'organisation est déterminé à aller jusqu'au bout. Le plus important dans tout cela est qu'il y ait suffisamment de moyens et d'arguments pour valoriser davantage la course et lui donner une plus grande dimension. L'aventure continue, avec notamment tout ce qu'elle comporte d'effort, de don de soi et de volonté débordante.

Quatre postes de ravitaillement seront mis à la disposition des participants pour booster l'envie de franchir la ligne d'arrivée avec des prix à la clef.

La remise des dossards se fera à la mairie de Carthage à partir du 24 jusqu'au 30 septembre 2017. Le 1er octobre étant le jour de la course, ni remise de dossards ni inscription ne seront possibles.